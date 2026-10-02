Xalapa genera hasta 680 toneladas diarias de basura; impulsan uso de “ladribotellas”

octubre 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En la capital veracruzana se generan diariamente entre 450 y 680 toneladas de residuos sólidos urbanos, cifra que representa un serio reto ambiental y cuya cantidad equivale a cubrir por completo la pista del Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona” en tan solo 24 horas.

La ecologista Viviana Guerra encabezó un taller especializado para la elaboración de “ladribotellas” en las instalaciones del restaurante vegano “Veggisima”, ubicado en la colonia Francisco Ferrer Guardia de esta ciudad.

Durante el encuentro, la activista enfatizó que la problemática de la contaminación exige un cambio profundo en los hábitos de consumo y en la separación de desechos desde el hogar.

Explicó que la recolección municipal requiere un promedio de 75 viajes diarios de camiones recolectores llenos a su máxima capacidad para retirar los desechos de las colonias xalapeñas.

“La basura no desaparece, solo cambia de lugar. Lo que tiramos sigue existiendo en algún sitio; la botella que usamos cinco minutos o el empaque que nos acompañó cinco segundos se quedan en el planeta por generaciones”, explicó.

La técnica de la “ladribotella” consiste en tomar envases de PET limpios y rellenarlos de manera compacta con plásticos secos de un solo uso que carecen de un mercado directo para su reciclaje. Entre los materiales que se pueden integrar se encuentran empaques de botanas, envoltorios de dulces, comprobantes de pago plastificados, restos de plumones y piezas de unicel, este último considerado uno de los insumos más complejos de procesar en la región.

No obstante, Viviana Guerra aclaró que la elaboración de estos bloques no representa una solución definitiva al problema del consumismo ni a la sobregeneración de desechos, sino una medida de mitigación para evitar que el plástico termine volando hacia los ríos o disperso en las calles.

“Esto no va a justificar el consumismo, no es la solución final, pero por lo menos se le da un destino útil a esos plásticos para utilizarlos como ladrillos en proyectos de construcción, en lugar de dejarlos a la deriva”, puntualizó la ambientalista.

La activista instó a los asistentes y a la ciudadanía en general a adoptar el reciclaje, disminuir las compras de empaques innecesarios e incorporar productos a granel como parte de sus hábitos diarios, a fin de reducir el volumen de desechos que ingresa al relleno sanitario.