noviembre 18, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel mundial, el 81 % de las y los adolescentes de entre 11 y 17 años no realizan suficiente actividad física. Esto, principalmente, por el sedentarismo asociado al uso de teléfonos inteligentes, tabletas, videojuegos y otros dispositivos electrónicos, lo que puede significar una seria amenaza para su salud y bienestar.

Un artículo de la Revista Internacional de Nutrición Conductual y Actividad Física, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), en el que se analizan las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el acceso a pantallas forma parte del entorno cotidiano y ocupa el tiempo del juego activo y también, en muchos casos, el del descanso.

De manera que esto puede ocasionar una mala salud cardiometabólica, mayor acumulación de grasa corporal, menor duración del sueño, retrasos en el desarrollo, conductas agresivas, falta de atención y concentración, adicción digital, exposición a radiación, así como riesgos de abuso y explotación infantil.

Cabe destacar que en nuestro país, el acceso individual a los aparatos electrónicos se ha extendido durante la infancia, ya que según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, el 85.4 % de la población de 6 a 14 años utilizó internet, frente a 63.3 % en 2015 (un aumento de 22.1 puntos porcentuales en una década).

Y según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la proporción de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años que usaban celular inteligente había aumentado entre 2016 y 2025 a 4 de cada 5, pasando de 52.3 % a 80.7 % (de 14.3 millones a 21.1 millones de usuarios).

Asimismo, se encontró que las y los adolescentes de 12 a 17 años reportaron un promedio de 4.5 horas diarias de conexión a internet; mientras que los de 6 a 11 años, destinaron 2.6 horas, en promedio.

Sumado a este panorama, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló en su más reciente informe, que 188 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años viven con obesidad en el mundo, lo que representa al 10 % de la población infantil y afirma que nuestro país ocupa un lugar preocupante, ya que cerca del 40 % de las calorías diarias consumidas por las y los menores provienen de productos altos en sal, azúcar y grasas.

De tal suerte que dicho organismo internacional subraya que la prevención, a través de educación, regulación, acceso a alimentos equilibrados y creación de mayores entornos saludables, será clave para reducir la carga de la enfermedad y garantizar que las próximas generaciones vivan con mejores condiciones de salud.

Por su parte, diversos países, incluido el nuestro, han implementado medidas para restringir en los espacios escolares el uso de dispositivos inteligentes personales, como una política pública en favor de un mejor y más sano desarrollo de las niñas y los niños.