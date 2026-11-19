Las Abejas de Acteal denuncian despojo de tierras a sobrevivientes de la masacre de 1997 en Chiapas

Las Abejas de Acteal denuncian despojo de tierras a sobrevivientes de la masacre de 1997 en Chiapas

noviembre 18, 2026

CHIAPAS.— A casi tres décadas de la masacre que marcó trágicamente a la región de Los Altos de Chiapas, la Organización Civil Las Abejas de Acteal denunció una nueva y grave ofensiva en contra de sobrevivientes de aquellos hechos: el despojo sistemático de sus tierras y predios, una problemática que, denuncian, sigue operando bajo el manto de la impunidad institucional.

⇒ De acuerdo con los pronunciamientos públicos emitidos por la organización pacifista, el agravio recae directamente sobre los compañeros Antonio Vázquez Ruiz y Vicente Vázquez, ambos sobrevivientes de la matanza; el despojo, presuntamente, fue realizada por autoridades y exagentes municipales del paraje Chimix 2, municipio de Chenalhó, con el argumento de que serán destinados para un panteón.

Presuntamente, el 25 de noviembre de 2025, autoridades y ex agentes municipales de la localidad encabezados por José Gómez Pérez, ex agente municipal; Agustín Pérez Pérez, agente rural municipal; Bernabé Pérez Gutiérrez, presidente del Comité de Educación y Lucio Sántiz Sántiz, ex agente municipal, acompañados de un grupo de habitantes, “llegaron al terreno propiedad de nuestros compañeros con la intención de consumar el despojo. Cortaron las plantas de izote que servían como delimitación de los predios que están juntos y los cercaron con alambre de púas y robaron el maíz de la milpa”.

“Ante este abuso, nuestros compañeros avisaron a las autoridades correspondientes, así como al presidente del Comisariado Ejidal y a la mesa directiva de Las Abejas de Acteal. Después acudieron al presidente de Comisariado de Bienes Comunales y al ayuntamiento de Chenalhó, con el propósito de buscar una solución pacífica al conflicto”.

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Además, se señaló que estos actos de despojo de tierras se suman a una larga cadena de agresiones históricas, que incluyen el saqueo de cosechas de café, robo de pertenencias y el desplazamiento forzado originado desde los años noventa en el municipio de Chenalhó. Para Las Abejas de Acteal, estas prácticas evidencian que los patrones de hostigamiento y desestabilización perpetrados por grupos paramilitares y aliados políticos en la zona continúan vigentes sin una intervención efectiva de la justicia.

Exigen restitución y cese a la impunidad

Ante esta situación, la organización indígena exigió la intervención urgente de los tres niveles de gobierno, dirigiendo sus demandas al Ayuntamiento de Chenalhó, al gobierno del estado de Chiapas y a la administración federal. Los reclamos centrales de la comunidad exigen:

La restitución inmediata de los predios despojados a los sobrevivientes.

El cese absoluto de las intimidaciones y hostigamientos contra los integrantes de la sociedad civil.

Garantías reales de seguridad y justicia para las familias que históricamente han sufrido las consecuencias de la violencia estatal y paramilitar en la región.

La denuncia de Las Abejas de Acteal refuerza el llamado de las comunidades tzotziles que, a la par de la exigencia de justicia por la memoria de los mártires de Acteal -masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997-, enfrentan cotidianamente la vulnerabilidad de su patrimonio territorial.