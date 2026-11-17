noviembre 17, 2026

*Buscan una persona arrastrada por el río la noche del lunes

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se abrió un carril en la carretera Yecuatla-Xalapa, a la altura de la “Z”, la cual fue afectada por un derrumbe a consecuencia de la fuerte lluvia que se registró desde la tarde-noche del lunes, informó el alcalde Rolando Jiḿenez Pérez.

Asimismo, indicó que establecieron un operativo de búsqueda de una persona que fue arrastrada por la corriente del río la noche del lunes.

“Tenemos muchas afectaciones en nuestro municipio, desafortunadamente las lluvias nos han dañado en varias comunidades. Tenemos personal del ayuntamiento y algunos voluntarios buscando a una persona que arrastró el río la noche de ayer, hemos estado monitoreando los ríos”.

El Edil, quien se encuentra en la zona del derrumbe carretero llamó a la población a tener mucha paciencia, pues se tienen varios deslizamientos de tierra sobre la carretera.

Destacó que trabajadores de la Dirección de Protección Civil Municipal trabajan desde la noche del lunes en varios puntos, por lo que hay que extremar precauciones.

“Les pedimos que tomen las precauciones necesarias, donde hay ríos que no crucen y seguimos trabajando”.

ALVARADO ATIENDE AFECTACIONES

Ante las afectaciones ocasionadas por el Frente Frío 6 y una tromba del lunes, autoridades de diversas áreas del AYuntamiento de Alvarado atienden a la población.

El alcalde Alberto Ángel Cobos Márquez informó que personal de áreas de protección civil, parques jardines, limpia pública y servicios generales en diferentes puntos del municipio, dando atención a las incidencias.

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra trabajando en la reparación de las líneas eléctricas que cruzan el río.

El Edil exhortó a la población a tomar las siguientes precauciones, permanecer resguardados y evitar traslados innecesarios; no acercarse a cables eléctricos, postes o árboles caídos; reportar cualquier incidente a protección civil municipal; reportar las fallas eléctricas al 071.