Huracán ‘Polo’ vuelve a categoría 5

septiembre 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El huracán ‘Polo’ volvió a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con la actualización de las 18:40 horas del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, mientras mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.

El sistema se ubicó a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 310 kilómetros por hora.

Ante las condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Playa Pérula, Jalisco.

El SMN advirtió que la amplia circulación del huracán generará durante las próximas horas lluvias torrenciales, principalmente en Guerrero y Michoacán, mientras que en Colima, Jalisco y Oaxaca se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes.

Las autoridades meteorológicas también pronosticaron vientos de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de entre seis y ocho metros en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, sin descartar que se registren alturas superiores.

Las condiciones asociadas al ciclón tropical podrían generar efectos importantes en zonas costeras y comunidades cercanas a ríos y arroyos. Las lluvias intensas incrementan el riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones, particularmente en zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población de las entidades bajo influencia del sistema a mantenerse atenta a los avisos oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

El comportamiento de ‘Polo’ continuará bajo vigilancia de los organismos meteorológicos, debido a la intensidad del sistema y a los efectos que su amplia circulación puede generar sobre distintos estados del litoral del Pacífico mexicano.