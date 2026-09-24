Huracán ‘Polo’ generará lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero

septiembre 23, 2026

El huracán Polo se mantiene como un potente ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el reporte oficial de las 09:15 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno meteorológico comenzó a acelerar su desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h, provocando lluvias torrenciales, rachas de viento destructivas y oleaje de hasta 8 metros de altura.

A las 09:00 horas, el centro de Polo se localizó a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas que alcanzan los 295 km/h. Aunque el meteoro redujo su intensidad tras haber alcanzado la categoría 5 durante la madrugada, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió que continuará siendo un huracán mayor sumamente peligroso.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la amplia circulación de Polo generará severas afectaciones hidrometeorológicas:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Costas y este de Michoacán, así como costas y oeste de Guerrero.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Colima.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sur de Jalisco y oeste de Oaxaca.

Viento y oleaje: Rachas de 70 a 90 km/h y olas de 6 a 8 metros en Colima, Michoacán y Guerrero; mientras que en Oaxaca y Jalisco se pronostican olas de 2 a 3 metros y rachas de hasta 60 km/h.

Ante el riesgo inminente de deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas, el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortaron a la ciudadanía a mantenerse en alerta permanente.

Ante el acercamiento del ciclón, la Secretaría de Educación de Jalisco determinó suspender las actividades escolares en 33 municipios de la entidad como medida de prevención. Paralelamente, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) se trasladaron a las costas para reforzar labores de auxilio y vigilancia.

Por su parte, el SMN, en coordinación con el NHC, mantiene vigente una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. A la par, se sostiene una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Además, para salvaguardar la vida en el mar y el litoral, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de los puertos de Acapulco y Zihuatanejo para todo tipo de embarcaciones. Asimismo, se restringió la navegación para embarcaciones menores en Manzanillo (Colima), Puerto Marqués (Guerrero), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Escondido (Oaxaca).

La dependencia naval activó de manera formal la fase preventiva del Plan Marina en nueve estados del litoral: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán,