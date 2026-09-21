Lluvias puntuales fuertes en Veracruz

septiembre 21, 2026

Para este día, la extensa circulación de la tormenta tropical “Polo” ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, así como oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit. Canales de baja presión en el interior del país en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical núm. 40 que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional, además de la aproximación de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y lluvias muy fuertes en Tabasco. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.



El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia a la tormenta tropical “Polo” en el Pacífico oriental.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.



Pronóstico de lluvias para hoy 21 de septiembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (norte, centro y sur), Oaxaca (costa y sur) y Chiapas (centro, sur y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Michoacán (costa y sur), Guerrero (costa y sur) y Tabasco (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (este y sur), Colima, Morelos, Puebla (oeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte y centro), Yucatán (sur y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de septiembre de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos y Tabasco.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de septiembre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 21 de septiembre de 2026:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.





Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Guerrero y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa (sur), Nayarit Jalisco, Colima y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en las zonas altas. Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y rachas de viento. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento del noroeste 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur (sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de arroyos. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, golfo de California y Baja California. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California Baja.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora (este) y Sinaloa (sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y Sinaloa. Se prevé mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit (norte, centro y sur) y lluvias puntuales fuertes en Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (costa y sur); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado, durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Michoacán y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco y Colima.

Pacífico Sur: Durante el día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca (costa y sur) y Chiapas (centro, sur y este) y lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (costa y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Guerrero; oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y mar de fondo con oleaje de la misma intensidad en Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Tabasco (este y sur) y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (centro y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con posibles descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la mañana ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche (norte y centro), Yucatán (sur y oeste) y Quintana Roo (sur), las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente templado; durante la tarde ambiente caluroso en la región. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (oeste y sur) y lluvias puntuales fuertes en Zacatecas (oeste y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla (oeste) y Morelos, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con posibles descargas eléctricas en Tlaxcala y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Por la mañana, ambiente fresco en la región y bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo y rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Valladolid, Yuc., 34.0; Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., 32.0; Villa Corzo, Chis., 30.0; Tomatlán, Jal., 26.0; San Blas, Nay., 25.0; Huimanguillo, Tab., 19.0 y San Mateo Etlatongo, Oax., 18.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Loreto, B.C.S., 40.2; Soto la Marina, Tamps., 40.0; Salinas Cruz, Oax., y Choix, Sin., 38.0; Monclova, Coah., 37.8; Monterrey, N.L., 37.4; Arriaga, Chis., 37.1; Rioverde, S.L.P., 37.0 y Tacubaya, CDMX, 27.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo.Méx., 9.5; Tlaxcala, Tlax., 11.5; Temosachic, Chih., 12.8; San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.3; Zacatecas, Zac., 14.4 y Tacubaya, CDMX, 15.0.