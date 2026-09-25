Se esperan lluvias intensas en Veracruz

septiembre 25, 2026

Para hoy, el huracán de categoría mayor Polo en la escala Saffir-Simpson continuará desplazándose al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Michoacán y Colima, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en sus costas. Asimismo, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua; y puntuales fuertes en zonas de Durango y Sonora. Además, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico sur mexicano y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Yucatán; así como chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Aguascalientes. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso en estados del noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del huracán Polo y del monzón mexicano

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Para información del huracán Polo en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de septiembre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (centro, sur y norte), San Luis Potosí (centro y este), Tamaulipas (centro y sur), Nayarit (norte, costa y sur), Jalisco (oeste, costa y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (sureste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste) Colima, Michoacán (centro, costa y oeste) y Yucatán (sur y noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de septiembre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (sureste y suroeste), Nuevo León (norte y este), Durango (noreste), Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila (sureste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (sureste), Michoacán, Hidalgo (noreste), Veracruz, Tabasco y Campeche.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 25 de septiembre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 25 de septiembre de 2026:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca, así como costas de Jalisco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco y Nayarit.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Sinaloa, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado y con bruma; ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y en la Ciudad de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de componente este 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente templado a cálido, y fresco en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo se prevén lluvias aisladas en Baja California. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Baja California Sur y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur) y puntuales fuertes en Sonora (sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido en la región, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zonas de Sonora y Sinaloa. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte, costa y sur) y Jalisco (oeste, costa y sur); y puntuales fuertes en Colima y Michoacán (centro, costa y oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Colima y Michoacán, y con rachas de hasta 45 km/h en Nayarit. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Nayarit y Jalisco; y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, este y sur); y puntuales muy fuertes en Guerrero (este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado en la mayor parte de la región, siendo cálido en sus costas y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Oaxaca, siendo de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo de Tehuantepec; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero, y con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias intensas en Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur); y puntuales muy fuertes en Tamaulipas (centro y sur), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido, y fresco con bancos de niebla en zonas serranas, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso en Tamaulipas, y cálido en Tabasco y Veracruz, siendo templado en zonas serranas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; y viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz, y con rachas de hasta 40 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (suroeste) y Quintana Roo (sur); y puntuales fuertes en Yucatán (sur y noreste), mismas que podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente este de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (centro, sur y norte) y San Luis Potosí (centro y este), y puntuales fuertes en Durango (noroeste) y Nuevo León (sur), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican lluvias con chubascos en Coahuila y Zacatecas; y lluvias aisladas en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable en la región: de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua y Durango.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región y caluroso en Puebla (suroeste) y Morelos. Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (norte y sureste), Querétaro (norte) e Hidalgo (noreste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias con chubascos en Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable en la región: de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y con rachas menores a 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

El Higo, Ver. 99.0; Juan Galindo (Necaxa), Pue. 64.0; Gómez Farías (Río Frío), Tamps. 55.0; Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 50.0; Islas Marías, Nay. 14.0; Huimanguillo (Puente Tonalá), Tab. 8.0; Zamora, Mich. 3.4; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 3.2; Huejutla, Hgo. 2.0; San Felipe B.C. 1.6; Hidalgo del Parral, Chih. 1.4; Matlapa, S.L.P. 1.2; Tlalpan (Caseta Forestal), Cd. de Méx. 0.7; y Valladolid, Yuc. 0.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C. 41.5; Culiacán, Sin. 40.6; Hermosillo, Son. 39.0; Salina Cruz, Oax. 37.4; Piedras Negras, Coah. 37.2; Ciudad Constitución, B.C.S. 36.5; Tlaxcala, Tlax. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 28.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. 12.2; Toluca, Edo. de Méx. 12.4; Tlaxcala, Tlax. 12.6; Puebla, Pue. 13.4; Pachuca y Tulancingo, Hgo. 13.8; San Luis Potosí, S.L.P., Lagos de Moreno, Jal., Cuernavaca, Mor. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 15.7.