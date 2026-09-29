Ciclista da vuelta al mundo y recauda 48 mil dólares para investigar el cáncer

septiembre 29, 2026

Mark Herbst, un canadiense de 69 años, completó una vuelta al mundo en bicicleta de más de 30 mil kilómetros por carreteras de 25 países, un recorrido que inició el 8 de enero de 2025 en Bangkok, Tailandia, y concluyó el 27 de noviembre de ese mismo año tras 324 días de viaje.

Al finalizar su travesía, se convirtió oficialmente en la persona de mayor edad en dar la vuelta al mundo en bicicleta en la historia, arrebatándole el título a Christopher Bennett, de Nueva Zelanda, que tenía 66 años cuando terminó.

El viaje tuvo una inspiración doble: honrar la memoria de su esposa Jackie, fallecida de cáncer a los 55 años, y demostrar a las personas mayores que todo es posible. “Jackie lo era todo para mí, mi alma gemela y mi mejor amiga. Nos conocimos buceando y compartimos 25 años increíbles”, declaró Herbst a Guinness World Records.

Su esposa era triatleta de Ironman, competidora del Campeonato Mundial de Triatlón y practicante de CrossFit, y durante siete años luchó contra un cáncer de células escamosas.

Recaudación y travesía

Mark organizó una colecta de fondos a través de la Fundación contra el Cáncer Princesa Margarita en Canadá y al finalizar su recorrido donó 48 mil dólares estadounidenses (865 mil pesos mexicanos), con la esperanza de que nadie más tenga que pasar por el dolor que sufrió su familia.

Tras un año de planificación y entrenamiento, emprendió su viaje con todas sus pertenencias a cuestas, recorriendo la costa australiana y el sur de Asia, navegando por Europa central y atravesando América en bicicleta, esparciendo las cenizas de Jackie en los lugares que siempre habían querido visitar.

Entre las anécdotas que recordó, mencionó cuando la policía de Malasia le proporcionó una escolta completa por la autopista y grabó videos para su página de Instagram, y cuando una mujer en Australia Occidental le ofreció un lugar para pasar la noche en su pequeño café.