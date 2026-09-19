Prevén lluvias fuertes en el centro y sur de Veracruz este sábado

Prevén lluvias fuertes en el centro y sur de Veracruz este sábado

septiembre 19, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado lluvias de 25 a 50 milímetros en regiones del centro y sur de Veracruz, mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Asimismo, se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en Veracruz, mientras que durante la madrugada podrían registrarse temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas.

El SMN señaló que las condiciones de lluvia están asociadas con canales de baja presión, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y la presencia de inestabilidad atmosférica sobre distintas regiones del país.