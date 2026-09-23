Ambiente cálido y lluvias fuertes en Veracruz

septiembre 23, 2026

Para hoy, Polo continuará desplazándose como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales muy fuertes en zonas de Oaxaca, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de dichos estados. A su vez, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua; puntuales fuertes en Durango y Sonora; y chubascos en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Por otro lado, canales de baja presión en el interior del país en interacción con inestabilidad atmosférica, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, además de la onda tropical núm. 41 que se desplazará sobre el sureste mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas; puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Yucatán; intervalos de chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana y estados del litoral del Pacífico mexicano, del golfo de México y de la península de Yucatán

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia los efectos del huracán Polo y del monzón mexicano

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Para información del huracán Polo en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacífico

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de septiembre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa y oeste) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, centro y este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, sur y este), Campeche (sur y suroeste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Durango (noroeste), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Yucatán (este, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de septiembre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (sur), Guerrero), Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este), Durango (oeste), Puebla (suroeste), Morelos, Tamaulipas, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste) y Veracruz.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 23 de septiembre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de septiembre de 2026:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz; así como en costas de Oaxaca (oeste) disminuyendo durante el día.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura, sin descartarse mayores: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado con bruma; ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste) e intervalos de chubascos en la Ciudad de México; las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y sureste de 5 a 15 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur; y cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la península, y frío en zonas serranas de Baja California. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el sur de la península. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y este), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Sinaloa. Todas las lluvias estarán acompañadas de posibles descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y costa), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Nayarit. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en las costas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable en la región, de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima y Michoacán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco, y con rachas de hasta 40 km/h en Nayarit. Oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura en las costas de Colima y Michoacán; de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Jalisco; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Nayarit.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente templado en la mayor parte de la región, y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero (costa y oeste) y Chiapas (este y sur), y puntuales muy fuertes en Oaxaca (oeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable en la región, de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en la costa de Guerrero; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (oeste); y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Chiapas. Oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura en la costa de Guerrero y de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Oaxaca.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente caluroso en Tamaulipas y Tabasco, y cálido en Veracruz; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste, sur y este); y puntuales fuertes en Tamaulipas (sur), dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; y viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el suroeste de Campeche. Durante la tarde, ambiente caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (sur y suroeste) y Quintana Roo (sur) y puntuales fuertes en Yucatán (este, sur y oeste); mismas que podrían generar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo parcialmente nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (norte, centro y este), y puntuales fuertes en Durango (noroeste) y San Luis Potosí (este), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos en Nuevo León, y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable en la región, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Puebla (norte y sureste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se pronostican chubascos en Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable en la región, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Álamo Temapache, Ver. 110.0; Aldama (Presa El Granero), Chih. 40.0; Jonuta (Hidrométrica), Tab. 38.0; Palenque, Chis. 34.0; Álvaro Obregón (San Bartolo Ameyalco), Cd. de Méx. 12.3; y Lerma (Villa Carmela), Edo. de Méx. 2.5.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 40.5; Ciudad Victoria, Tamps. 38.8; Salina Cruz, Oax. 38.4; Altar, Son. 38.0; Mérida, Yuc. 37.7; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 27.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. 12.0; Pachuca, Hgo. y Tlaxcala, Tlax. 13.9; Puebla, Pue. 14.2; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.4; Aguascalientes, Ags. 14.6; y Saltillo, Coah. 15.2.