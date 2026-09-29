Rafa Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal

septiembre 29, 2026

Gilberto Mora continúa ganando protagonismo con la Selección Mexicana después de marcar el gol del empate ante Colombia en el debut de Rafa Márquez como director técnico del “Tricolor”. El joven de 17 años volvió a demostrar su capacidad individual y se convirtió en una de las principales figuras del encuentro disputado en Baltimore.

Su actuación también aumentó la atención alrededor de él, quien ya es relacionado con algunos de los clubes más importantes de Europa. Ante este escenario, Rafa Márquez recordó una experiencia que vivió durante su etapa como entrenador del Barcelona Atlètic: el proceso de formación de Lamine Yamal.

Para el técnico mexicano, existen similitudes entre ambos futbolistas por la edad, el talento y la manera en que han comenzado a llamar la atención desde muy jóvenes. Sin embargo, Márquez consideró que el entorno debe ayudar a que Mora continúe desarrollándose sin que las expectativas terminen convirtiéndose en una presión adicional.

La experiencia con Lamine Yamal que Márquez quiere aplicar con Mora

“Nosotros mismos debemos protegerlo”, señaló al hablar sobre el futbolista de Xolos de Tijuana. El entrenador explicó que su experiencia con Lamine Yamal en Barcelona le enseñó la importancia de mantener la calma alrededor de los jóvenes talentos y permitirles disfrutar su desarrollo.

Márquez coincidió con Yamal durante su etapa al frente del Barcelona Atlètic. El delantero español todavía era muy joven cuando comenzó a tener participación con el equipo filial y posteriormente dio el salto al primer equipo, hasta convertirse en una de las principales figuras del futbol mundial.

El entrenador mexicano recordó ese proceso para explicar la situación que actualmente atraviesa Gilberto Mora. A su consideración, el jugador debe continuar trabajando y disfrutando del futbol sin que las comparaciones o los rumores sobre posibles traspasos se conviertan en el centro de su carrera.

La atención sobre el futbolista de 17 años aumentó después de su actuación frente a Colombia. El joven mexicano recibió el balón por el sector izquierdo, superó a dos defensores con una serie de amagues y definió ante el guardameta Álvaro Montero para conseguir el 1-1, en lo que significó su primer gol con la selección absoluta.

Márquez también destacó las condiciones del juvenil y aseguró que tiene calidad para jugar en cualquier equipo, aunque insistió en que todavía tiene mucho camino por recorrer. Gilberto Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, una fecha que también ha sido señalada como importante para su futuro profesional.

El caso de Lamine Yamal representa para Rafa Márquez un ejemplo de cómo puede manejarse el crecimiento de un futbolista que comienza a destacar desde muy joven. Ahora, el técnico mexicano busca que el mediocampista tenga un proceso similar en cuanto a acompañamiento y tranquilidad, mientras continúa ganando experiencia con la Selección Mexicana.