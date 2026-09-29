Fuerzas federales aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California; hay dos detenidos

septiembre 28, 2026

En acciones coordinadas en el norte del país, fuerzas de seguridad federales aseguraron 341 kilogramos de diversos narcóticos —entre ellos fentanilo, cocaína y metanfetamina— durante operativos implementados en los estados de Sonora y Baja California, acciones que dejaron además un saldo de dos personas detenidas.

⇒ En las intervenciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El primer golpe operativo se concretó en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. En dicho punto, las autoridades interceptaron un vehículo particular en el que descubrieron un compartimento especialmente acondicionado para evadir las inspecciones.

Al registrar el espacio oculto, los agentes aseguraron:

47.5 kilos de metanfetamina

28 kilos de cocaína

12 kilos de goma de opio

10 kilos de fentanilo

Durante esta acción, dos personas que tripulaban la unidad fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica.

De forma paralela, en Tijuana, Baja California, elementos de seguridad desplegaron una revisión sobre un semirremolque de transporte de carga, donde detectaron un cargamento masivo compuesto por 232 kilogramos de cocaína y 11.5 kilogramos de fentanilo. En esta entidad no se reportaron personas detenidas en el sitio del hallazgo.

El Gabinete de Seguridad federal destacó que estos aseguramientos forman parte del despliegue permanente para mermar la capacidad logística y financiera de los grupos delictivos en la zona fronteriza. Asimismo, las autoridades subrayaron la prioridad de retirar de circulación sustancias altamente letales como el fentanilo antes de que puedan ingresar al mercado de distribución y consumo en las calles.