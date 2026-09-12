Ambiente cálido y lluvias fuertes en Veracruz

septiembre 12, 2026

Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, además de una circulación ciclónica en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua; lluvias fuertes en Baja California Sur, Durango y Sinaloa; así como lluvias aisladas en Baja California; todas con descargas eléctricas y rachas de viento. Por otra parte, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica en el interior de la República Mexicana, así como la onda tropical núm. 39 que se desplazará sobre península de Yucatán; propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (centro) y Michoacán (centro y este); adicionalmente chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. A su vez, la onda tropical núm. 38 continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este), Tamaulipas (oeste), Coahuila (centro y sur), Chihuahua (noreste) y Durango (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical núm. 39.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de septiembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro) y Michoacán (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Colima, Guanajuato (sur), Guerrero (centro y noroeste) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Durango (sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Tlaxcala, Puebla (suroeste), Estado de México (oeste, suroeste y noroeste), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y noreste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 12 de septiembre de 2026:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste, centro y oeste), Tabasco (centro y sureste), Campeche (sur y centro) y Yucatán (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit (norte), Jalisco (norte y costa), Colima (este), Michoacán (centro), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (norte y centro), Guerrero, Oaxaca (norte y sureste), Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste y suroeste) y Estado de México (suroeste).





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de septiembre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 12 de septiembre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur; costas de Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco con posibles bancos de niebla y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México (noroeste, oeste y suroeste) y en la Ciudad de México; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la mínima de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca la temperatura máxima será de 21 a 23 °C y la mínima de 9 a 11 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias fuertes en Baja California Sur (centro y sur); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias aisladas en Baja California; todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la península, con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, persistiendo la onda de calor en el noreste de Baja California. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias muy fuertes en Sonora (este); y lluvias fuertes en Sinaloa (norte y sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en el centro y sur de Sinaloa. Viento del suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora; y viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Sinaloa. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Sinaloa (sur).



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco (centro) y Michoacán (centro y este); lluvias muy fuertes en Colima; y lluvias fuertes en Nayarit (norte y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco, y templado a cálido en sus costas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y Colima; y rachas de hasta 40 km/h en Nayarit y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.



Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado en la mayor parte de la región, y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado con lluvias muy fuertes en Guerrero (centro y noroeste) y Chiapas (este y sur); así como lluvias fuertes en Oaxaca (oeste y noreste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de dirección variable de la misma intensidad en Chiapas; y rachas de hasta 40 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.



Golfo de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente templado a cálido en la región y fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas; cielo nublado con lluvias fuertes en Veracruz (sur), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Tamaulipas y Tabasco; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco; y viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz.



Península de Yucatán: Por la mañana, ambiente cálido y cielo despejado a parcialmente nublado en la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Quintana Roo (centro y sur); mismas que podrían generar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán; todas con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la península.



Mesa del Norte: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, así como frío en zonas serranas de Durango. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Durango (oeste), Coahuila (centro y sur) y Nuevo León (centro, sur y este); cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste); lluvias fuertes en Durango (sur), Zacatecas (sur) y Aguascalientes; las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Durango; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.



Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Guanajuato (sur) y lluvias fuertes en Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Tlaxcala, Puebla (suroeste) y Morelos; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato y Puebla; y rachas de hasta 40 km/h en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

La Paz, B.C.S., 33.0; Mezquitic, Jal. 30.0 y Cuauhtémoc, CDMX, 26.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Piedras Negras, Coah., 42.6; Ciudad Victoria, Tamps., 41.4; Monterrey, N.L., 40.0; Salina Cruz, Oax., 39.8; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 39.6; Hermosillo, Son., 39.5; Culiacán, Sin., 38.7; Rioverde, S.L.P., 38.6; Loreto, B.C.S., 38.2 y Tacubaya, CDMX, 26.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 10.0; Tlaxcala, Tlax., 13.3; Pachuca, Hgo., 13.5; San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.8; Zacatecas, Zac., 14.6; Puebla, Pue. y Aeropuerto, CDMX, 15.0.