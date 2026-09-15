Lluvias fuertes y vientos intensos se esperan en Veracruz

septiembre 15, 2026

Para este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por otra parte, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical núm. 39 al sur de Jalisco, provocarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del territorio nacional; se prevé que al final del día la onda tropical núm. 39 dejará de afectar al país. Continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical núm. 39.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.



Pronóstico de lluvias para hoy 15 de septiembre de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Durango (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (suroeste) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Zacatecas (sur), Michoacán (oeste, centro y norte), Guerrero (este), Hidalgo (este), Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca (este), Quintana Roo (norte) y Yucatán (centro y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 15 de septiembre de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 15 de septiembre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 15 de septiembre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Campeche y Yucatán.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 26 a 28 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una temperatura mínima de 9 a 11 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas por la tarde en Baja California Sur (centro y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; por su parte en Baja California se prevé cielo medio nublado sin probabilidad de lluvia. Por la mañana, el ambiente será cálido en la región y templado en las sierras de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso en Baja California Sur y muy caluroso en el noreste de Baja California. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región, incluido el golfo de California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura por mar de fondo en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día prevalecerá cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este y sur) y Sinaloa (norte), todas con descargas eléctricas; las lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, se prevé ambiente cálido en la región y templado a fresco en zonas serranas; de igual forma por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Viento del sur y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa sur de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte y este), Jalisco (suroeste) y Colima, así como lluvias puntuales fuertes en Michoacán (oeste, centro y norte), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana se prevé ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas montañosas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco y con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (este) y Oaxaca (este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Chiapas; todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana se prevé ambiente templado en la región, así como fresco a frío con bancos de niebla en zonas de montaña. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec), viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h en Chiapas y rachas de viento de hasta 30 km/h en Guerrero. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la Guerrero; y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (norte), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; de igual forma se prevén intervalos de chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. En horas de la mañana se pronostica ambiente fresco a templado; así como frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región, manteniéndose la onda de calor en Tamaulipas (oeste). Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; y viento con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (norte) y Yucatán (centro y este); las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; así como intervalos de chubascos en Campeche. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Campeche y Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día se prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes Chihuahua (oeste) y Durango (oeste); lluvias puntuales fuertes en Coahuila (oeste) y Zacatecas (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo se prevén intervalos de chubascos en San Luis Potosí y Aguascalientes; así como lluvias aisladas en Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y sur) y Nuevo León (centro, sur y este); y con rachas de viento 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y con rachas de viento de 40 a 60 km/h Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (este) y Puebla (norte), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además se prevén intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato y Puebla; así como rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro; y rachas de hasta 30 km/h, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Los cabos, B.C.S., 56.0; Iztapalapa, 27.0; Catemaco, Ver., 26.0; Atizapán de Zaragoza, Edo.Méx., 25.0 y Tepic, Nay., 21.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Victoria, Tamps., 41.8; Piedras Negras, Coah., 40.0; Hermosillo, Son., 38.5; Colima, Col., y Monterrey, N.L., 38.0; Salina Cruz, Oax., y Mérida, Yuc., 37.8 y Tacubaya, CDMX, 25.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo., y Tlaxcala, Tlax., 9.6; Puebla, Pue., 11.6; Zacatecas, Zac., 12.4; Jalapa, Ver., 14.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.1 y Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, CDMX, 13.0.