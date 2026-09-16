Prevén lluvias muy fuertes en Veracruz

septiembre 16, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para Veracruz cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en las regiones norte, centro y sur del estado.

El organismo señaló que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y tomar precauciones, especialmente en zonas bajas y susceptibles a desbordamientos.

Asimismo, se espera ambiente fresco a templado por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde.

El viento será del este, de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.