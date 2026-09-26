Avanza obra de Ruiz Cortines, se prevé concluirlas en diciembre

Avanza obra de Ruiz Cortines, se prevé concluirlas en diciembre

septiembre 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El director de Obras Públicas, Manuel Almazán Caudillo, señaló que algunas obras como Ruiz Cortines, avanzan incluso durante días festivos y domingos para cumplir con los plazos establecidos.

Se estima que los trabajos en esta importante vía concluyan en diciembre próximo.

Explicó que entre las obras en proceso se encuentran los dos tramos de rehabilitación de Ruiz Cortines, además de trabajos de drenaje pluvial en distintas zonas de la ciudad.

Detalló que el tramo comprendido entre Úrsulo Galván e Ignacio de la Llave registra un avance aproximado de 15 por ciento.

En tanto, el tramo ubicado entre Teodoro Avendaño y Mártires 28 de Agosto, que inició recientemente, lleva entre 5 y 10 por ciento.

“Los dos tramos de Ruiz Cortines van avanzando bien. Se está trabajando también en días festivos para poder cumplir con el tiempo estipulado en el contrato”, señaló.