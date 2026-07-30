Antes de iniciar proceso electoral INE designará a funcionarios en vacantes

julio 30, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Antes del inicio del proceso electoral concurrente 2026-2027 se prevé concluir con la designación de funcionarios para las vacancias en los órganos desconcentrados,indicó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Vera Olvera.

En ese sentido, señaló que continúa el proceso de selección con la revisión documental de los aspirantes, además en los primeros días del mes de agosto se llevará a cabo el examen psicométrico para poder emitir después los resultados finales.

«La siguiente etapa la tenemos los primeros días de agosto que se va a llevar a cabo en la junta local el examen psicométrico, o sea ya pasó el examen de conocimientos (…) Ahorita se encuentra la etapa de revisión documental, lo que plasmaron en la red o en el INE, el soporte de verificación de cada uno de los documentos que dieron”.

Vera Olvera informó que una vez que concluya el examen psicométrico se darán a conocer los resultados para poder iniciar con la integración de los servidores electorales, previo al inicio del proceso electoral.

«Lo único que yo les puedo informar es que antes de que inicie el proceso electoral estará conformando a la totalidad de los nuevos funcionarios».

Recordó que el proceso es nacional para cubrir las vacantes por promociones, movimientos internos del personal, por lo que el sistema del INE contempla una cadena de sustituciones.

Finalmente, refirió que a nivel nacional hay un número considerable de vacancias que se generaron, pero el sistema contempla que se ocupen con personal de reserva.