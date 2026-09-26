En Veracruz cada vez tienen menos hijos, pero en la sierra el promedio supera los 3: INEGI

En Veracruz cada vez tienen menos hijos, pero en la sierra el promedio supera los 3: INEGI

septiembre 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Veracruz redujo el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, de 2.2 en 2020 a 2.0 en 2025; sin embargo, el dato estatal oculta una diferencia marcada entre municipios: mientras en Medellín de Bravo el promedio es de 1.52, en Ayahualulco llega a 3.06.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que la reducción de la fecundidad no ocurre de la misma manera en todo el territorio veracruzano.

Entre los municipios con los promedios más bajos se encuentran Medellín de Bravo, con 1.52; Boca del Río, con 1.52; Veracruz y Xalapa, con 1.57, y Orizaba, con 1.58 hijas e hijos nacidos vivos en promedio.

En el otro extremo aparecen municipios donde el indicador se acerca o supera los tres hijos. Ayahualulco registra 3.06; Chontla, 3.04; Chiconamel, 2.99; Camerino Z. Mendoza, 2.95; Citlaltépetl, 2.92; Ixhuatlán de Madero, 2.90; Ixcatepec, 2.90; Chicontepec, 2.89; Benito Juárez, 2.87, y Zacualpan, 2.85.

Así, entre Ayahualulco y Medellín de Bravo existe una diferencia de alrededor de 1.5 hijas e hijos en el promedio registrado.

Los municipios con más hijos también enfrentan rezagos

Varios de los municipios que aparecen entre los de mayor fecundidad se localizan en regiones serranas del norte y centro de Veracruz y, de acuerdo con las mediciones disponibles de marginación y rezago social, enfrentan condiciones sociales distintas a las de municipios urbanos como Xalapa, Veracruz o Boca del Río.

Los registros de CONAPO sobre marginación municipal muestran grados altos o muy altos en municipios como Chicontepec, Citlaltépetl, Benito Juárez, Chontla, Ixcatepec, Chiconamel, Ixhuatlán de Madero y Zacualpan.

La escolaridad también cambia entre los extremos

Las diferencias aparecen también al revisar los años de escolaridad acumulados por las mujeres de 12 años y más que son madres. Por ejemplo, en Xalapa, las mujeres tienen 11.6 años de escolaridad; en Boca del Río, 11.6, y en Orizaba, 11.8 años, es decir, cursaron la preparatoria.

En los municipios con mayor fecundidad, los promedios son menores. Ayahualulco registra alrededor de 5.4 años; Camerino Z. Mendoza, 6.3; Zacualpan, 6.4; Chiconamel, 6.9; Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez, cerca de 7 años, mientras Ixcatepec y Chicontepec se ubican alrededor de 7.6 y 7.9 años, respectivamente, es decir, algunas no concluyeron la primaria o solo cursaron hasta el primer año de secundaria.

A nivel nacional, la EIC 2025 también encontró diferencias importantes según el nivel educativo: las mujeres sin escolaridad registraron un promedio de 4.9 hijas e hijos nacidos vivos, mientras que entre quienes cuentan con educación media superior o superior el promedio fue de 1.2.

La edad de las madres también cambia entre municipios

La diferencia en el número promedio de hijos también coincide con diferencias en la edad de las mujeres que ya son madres. En municipios como La Perla, la edad promedio de las mujeres de 12 años y más que declararon haber tenido al menos una hija o hijo nacido vivo es de 40.2 años; en Tehuipango es de 40.9 y en Mixtla de Altamirano, de 41.3 años.

En municipios como Boca del Río, en cambio, el promedio es de 45.6 años; en Orizaba, de 45.3; en Poza Rica, de 45.2, y en Veracruz, de 42.9 años.