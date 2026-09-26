Carrera Panamericana prevé reunir a 50 mil personas en Veracruz

septiembre 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Cerca de 50 mil personas podrían distribuirse a lo largo de la ruta de la Carrera Panamericana durante su paso por Veracruz los próximos 16 y 17 de octubre, de acuerdo con estimaciones de los organizadores, informó el secretario de Turismo, Igor Rojí López.

El funcionario explicó que la afluencia contemplaría tanto a visitantes como a aficionados que acudirán a distintos puntos del recorrido para observar el paso de los vehículos, desde su ingreso por la zona de Coatzacoalcos hasta su salida por Perote.

“Ellos calculan que más o menos al paso de Veracruz cerca de 50 mil asistentes o visitantes o personas que van a estar a lo largo de la ruta”, señaló.

Uno de los principales impactos se espera en la ocupación hotelera del puerto de Veracruz, donde pernoctarán pilotos, integrantes de los equipos y acompañantes entre el 16 y 17 de octubre.

Rojí López indicó que la Secretaría de Turismo dará seguimiento a los niveles de ocupación para conocer el impacto económico que genere la competencia, pues cada vehículo participante moviliza también a mecánicos, personal de seguridad y otros acompañantes.

“Viene muchísima gente también con los vehículos. De alguna manera no es solo el coche, sino que vienen mecánicos, gente de seguridad, viene gente que los viene acompañando”, explicó.

El paso de los automóviles podrá ser observado de manera gratuita desde diferentes puntos de la entidad, entre ellos San Andrés, Lerdo de Tejada y Alvarado, donde los aficionados podrán ubicarse a lo largo de la carretera.

Sobre las condiciones de la ruta, el secretario señaló que los organizadores ya realizaron recorridos de reconocimiento y reportaron que pudieron transitar sin mayores complicaciones, salvo un puente cuya situación ya había sido señalada por la gobernadora.

Entre los tramos que han generado interés se encuentra el de Altotonga-Tlapacoyan, que ya ha sido recorrido previamente por pilotos mexicanos y personal de la Carrera Panamericana.

El funcionario destacó que el regreso de la competencia permitirá nuevamente a Veracruz formar parte del recorrido de este evento automovilístico, cuyo paso por la entidad también representa una oportunidad para generar actividad turística y ocupación hotelera.