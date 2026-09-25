Avanza la recuperación de la zona huasteca afectada por lluvias de hace un año

Avanza la recuperación de la zona huasteca afectada por lluvias de hace un año

septiembre 25, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La zona norte del estado de Veracruz afectada por las lluvias torrenciales del mes de octubre de 2025 registra avances importantes en recuperación de infraestructura carretera y construcción de puentes, reveló la gobernadora Rocío Nahle García.

En una gira de trabajo por la zona de Huayacocotla, la mandataria supervisó la ruta de caminos, una parte a cargo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) y otra la Secretaría de Infraestructura y Obras del Estado (SIOP).

La gobernadora Nahle reconoció que la reconstrucción ha sido lenta, derivada de la construcción de muchos puentes, los cuales son licitados en la Ciudad de México.

“La parte de Poza Rica se avanzó mucho, en Álamo tammbién, tuvimos que hacer casi un libramiento en el puente Jolopo, porque no se puede transitar, una parte se tiene que derrumbar. Pero aquí la zona, me interesa revisar, tenía pendiente y a eso vengo”.

Asimismo, sobre el proceso de reubicación en las comunidades de Huayacocotla, señaló que en el caso de Álamo y Poza Rica se resolvió muy rápido, con la adquisición de terrenos donde ya se construyen los fraccionamientos.

Sin embargo, en la zona de Huayacocotla es más complicado porque el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) decidió organizar la reubicación, se mostraron varias opciones, pero se tuvieron que respetar las asambleas que se hicieron.

“Al final tuvieron un acuerdo de que algunas personas que no quieren estar en Huayacocotla, se les iba a apoyar con los recursos si ellos tenían un terreno para construcción, pero lo que nos interesa es que tengan su vivienda”.

Por otra parte, agradeció el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la recuperación de la zona de la Huasteca, sobre todo en materia de infraestructura carretera.