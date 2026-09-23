Población crece menos de lo esperado y baja la fecundidad: INEGI

septiembre 22, 2026

México tiene 130.9 millones de habitantes en 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal del INEGI. El país sigue aumentando su población, pero lo hace a un ritmo cada vez menor: entre 2020 y 2025 el crecimiento promedio anual fue de 0.7 por ciento, mientras que entre 2015 y 2020 había sido de 1 por ciento.

Detrás de esta desaceleración está, principalmente, la caída de la fecundidad. El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. La tasa global de fecundidad, calculada con los nacimientos registrados durante 2024, fue todavía menor: 1.2 hijos por mujer. Es una cifra que se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, estimado en alrededor de 2.1 hijos por mujer.

Al mismo tiempo, México está envejeciendo. La edad mediana de la población pasó de 29 años en 2020 a 32 en 2025 y las personas de 65 años y más ya representan alrededor del 10 por ciento de los habitantes. También están cambiando los hogares: los unipersonales pasaron de representar 12.4 por ciento a 15 por ciento. Hay, en otras palabras, menos nacimientos, hogares más pequeños y una proporción cada vez mayor de adultos mayores.

México todavía está lejos de perder población en términos absolutos, pero los datos de la Encuesta Intercensal muestran que el crecimiento demográfico ya perdió velocidad. Si la fecundidad continúa en niveles bajos, el país tendrá que enfrentar en las próximas décadas una población cada vez más envejecida y un crecimiento mucho más lento. El cambio no está en el número de mexicanos que hay hoy, sino en la velocidad a la que dejarán de llegar los siguientes.