Población con discapacidad en Veracruz alcanza el 6%: INEGI

septiembre 24, 2026

Juan David Castilla

La población con alguna discapacidad en la entidad veracruzana registró un incremento reciente al ubicarse en el 6 por ciento del total de habitantes, lo que representa una cifra estimada de 471 mil 234 personas en esta condición, según revelan datos estadísticos vertidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El coordinador estatal del Inegi, José Emmanuel Castañeda Rose, indicó que las principales limitaciones físicas expresadas por la población están asociadas a problemas de movilidad, como la dificultad para caminar, subir o bajar escalones, seguida por deficiencias en la capacidad visual aún con el uso de lentes.

El comportamiento por grupos de edad refleja una marcada acentuación conforme avanza la vida de los ciudadanos. Mientras que en la primera infancia, de cero a cuatro años, los niveles se ubican entre el 0.3 y el 0.4 por ciento, el porcentaje comienza a elevarse sensiblemente a partir de los 45 años de edad, alcanzando su punto más elevado en el sector de 70 a 74 años, donde se reporta una afectación del 4.5 por ciento en hombres y del 5.5 por ciento en mujeres.

A pesar de que las herramientas de medición actuales no correlacionan de forma directa la condición de discapacidad con la situación de empleo, la recolección de datos sobre la ocupación laboral y los sectores productivos abre la pauta para desarrollar análisis futuros que permitan identificar el nivel de integración de estas personas al mercado de trabajo en el estado.

En relación con la composición y estructura de las viviendas en la entidad, los representantes del instituto precisaron el marco conceptual empleado en las encuestas oficiales, dejando en claro que la denominación de clase no guarda relación con estatus socioeconómico alguno, sino con criterios de organización interna.

De este modo, las viviendas se agrupan en hogares familiares y no familiares. Los hogares familiares abarcan las estructuras nucleares compuestas por progenitores e hijos, las ampliadas que incorporan a otros parientes como tíos o abuelos, y las compuestas donde conviven personas sin lazos sanguíneos directos.

Por su parte, los hogares no familiares corresponden a esquemas unipersonales o a viviendas compartidas por corresidentes sin parentesco.

El INEGI remarcó que la labor de difusión que realizan los medios de comunicación resulta fundamental para que los datos estadísticos se incorporen activamente a la agenda pública, la planeación gubernamental y la construcción de políticas institucionales en beneficio del desarrollo de Veracruz.