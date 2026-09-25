INE llama a renovar credenciales que perderán vigencia en 2026

septiembre 25, 2026

Redacción/Xalapa.- La encargada de la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE, Verónica Peralta Alarcón, hizo un llamado a los veracruzanos a renovar sus credenciales para votar que perderán vigencia durante 2026.

En entrevista para En Contacto, explicó que el Instituto mantiene una campaña de actualización que inició el pasado 1 de septiembre y concluirá en enero de 2027, por lo que invitó a la ciudadanía a realizar el trámite con anticipación y evitar contratiempos.