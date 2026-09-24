Asegura representante de CMIC que ha habido piso parejo para empresas en asignación de obras estatales

Asegura representante de CMIC que ha habido piso parejo para empresas en asignación de obras estatales

septiembre 24, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gran mayoría de los proyectos importantes en materia de infraestructura del Gobierno del Estado se están asignando mediante licitación pública estatal o nacional y es menor el porcentaje que se entrega de manera directa, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Veracruz-Centro, José Topke Cancino.

En entrevista, el líder de la CMIC aseguró que los empresarios constructores están a la espera de que concluyan los procesos licitatorios pendientes por parte del Gobierno del Estado para iniciar con obras en el último trimestre de este ejercicio fiscal.

“Sabemos que el Gobierno del Estado está próximo a ejercer todo el recurso destinado a las diferentes áreas, Educación, Salud, Sedarpa, CAEV, todos están ejerciendo, se están llevando a cabo los procesos, las empresas están cumpliendo. Y en cuestión de las empresas está aumentando el porcentaje de ocupación, disminuye el desempleo y la economía se mueve porque todos los proveedores están recibiendo la oportunidad de brindar sus productos”.

Topke Cancino destacó que las obras que tienen las autoridades estatales se están licitando de manera pública estatal y nacional a través del Portal de la Secretaría, llevando procesos de acuerdo a la ley y asignando a quien sea empresa solvente.

Aplaudió que muchas de estos procesos licitatorios los han ganado empresas veracruzanas en los diferentes sectores, tanto en la región centro, sur y norte de la entidad, afiliadas a CMIC.

“Están teniendo contratos y trabajos de acuerdo a lo que se ha programado para este año. Hay ciertos contratos que por la especialidad y el importe muchas veces necesitan que sea una empresa solvente y que no tenga problemas en cuestiones técnicas, solvencia económica, cuando las licitaciones están abiertas de manera nacional cualquier empresa se puede inscribir”.

El presidente de la CMIC en la zona Veracruz Centro consideró, sin embargo, que siguen apostando a que la obra de Veracruz sea para las empresas veracruzanas.