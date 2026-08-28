Tras su salida de la FGE, Verónica Hernández retoma su función notarial

agosto 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Desde el 9 de diciembre del 2025, después de concluir su encargo como fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns se reincorporó a la función notarial en Santiago Tuxtla, luego de haber mantenido en licencia su notaría durante cinco años.

Alberto Islas Aguilera, director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías en el estado de Veracruz, explicó que la Ley del Notariado contempla la licencia para los notarios que asumen un cargo público, como ocurrió con Hernández Giadáns.

Explicó que cuando Hernández Giadáns fue nombrada encargada de despacho de la Fiscalía, en septiembre de 2019, y posteriormente ratificada como fiscal general del Estado, en mayo de 2020, por un periodo de nueve años, solicitó licencia para separarse temporalmente de la función notarial.

En diciembre de 2025, cinco años después de su designación como fiscal general, presentó su renuncia luego de la modificación de las disposiciones relacionadas con la titularidad de la Fiscalía.

Al concluir su encargo, la exfiscal presentó ante la autoridad notarial el escrito correspondiente para solicitar su reincorporación a la función notarial. La solicitud contempló su regreso desde el primer día después de terminar su responsabilidad al frente de la Fiscalía.

“No, la ley del notariado prevé un mecanismo de licencia cuando se está en un cargo público, que fue lo que la licenciada empleó en su momento, cuando fue nombrada por el Congreso del Estado encargada primero, y después fiscal general del estado.”

“Al término de su encargo, ella presentó el escrito ante nosotros, ante la autoridad notarial, su reincorporación a la función desde el día 1, terminando el encargo, y ella está reincorporada 100 por 100 a la función notarial”, explicó.

Actualmente, Hernández Giadáns se encuentra reincorporada al 100 por ciento de sus funciones como titular de la Notaría Pública número 5 de la Décimo Novena Demarcación Notarial del Estado, con residencia en Santiago Tuxtla, Veracruz.

Hernández Giadáns presentó su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz el 8 de diciembre de 2025. Su periodo estaba previsto originalmente hasta 2029.