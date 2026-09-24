Congreso definirá qué procede con El Higo por entregar tarde la Cuenta Pública del 2025

Congreso definirá qué procede con El Higo por entregar tarde la Cuenta Pública del 2025

septiembre 24, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado determinará qué procede con el ayuntamiento de El Higo, luego de que presentó de manera tardía su Cuenta Pública, informó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.

La auditora explicó que la entrega fuera de tiempo impidió al órgano fiscalizador realizar la revisión correspondiente, “Ya no hubo tiempo para que hiciéramos la revisión correspondiente, entonces el Congreso determinará lo que proceda”.

González Cobos atribuyó este tipo de situaciones, entre otros factores, a los problemas que se presentan durante los cambios de administración, debido a que no siempre existe una comunicación adecuada entre los gobiernos entrante y saliente.

Explicó que esto puede generar retrasos en la entrega de documentación y en la certificación de documentos necesarios para la fiscalización.

La auditora señaló que el ORFIS realizó capacitaciones tanto a las administraciones salientes como a las entrantes, pero pese a ello volvió a presentarse este tipo de situación en El Higo.

Sobre la gestión financiera del gobierno de Rocío Nahle García, la auditora señaló que los resultados de la fiscalización reflejan un buen manejo de las finanzas, luego de que solo se observó el manejo de poco más de 3 millones de pesos.

El martes el Orfis hizo entrega al Congreso de Veracruz del informe de resultado de la Cuenta Pública 2025, observó el manejo financiero de 211 municipios y dependencias del estado por un total de 2 mil 700 millones de pesos, de ese total solo 3 millones correspondían a dependencias, oficinas u organismos dependientes del Poder Ejecutivo.