Visita de Xi Jinping a los Estados Unidos será el encuentro de mandatarios de las dos potencias clave: Jorge Miguel Ramírez Pérez

Visita de Xi Jinping a los Estados Unidos será el encuentro de mandatarios de las dos potencias clave: Jorge Miguel Ramírez Pérez

septiembre 24, 2026

El internacionalista y politólogo Jorge Miguel Ramírez Pérez, en entrevista para En Contacto, destacó la relevancia de la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Estados Unidos, al señalar que se trata de un encuentro entre los mandatarios de las dos principales potencias a nivel internacional.

Explicó que la reunión adquiere especial importancia por los distintos temas que impactan el escenario mundial, entre ellos la guerra entre Estados Unidos e Irán, además de las relaciones comerciales y la competencia estratégica entre Washington y Beijing.

Ramírez Pérez señaló que cualquier acuerdo o entendimiento entre ambas potencias puede tener repercusiones internacionales, particularmente en materia económica, energética y de seguridad, por lo que el encuentro es seguido con atención por la comunidad internacional.