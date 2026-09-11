Ya están comprometidos los 100 mdp de ampliación presupuestal otorgados a la FGE

Ya están comprometidos los 100 mdp de ampliación presupuestal otorgados a la FGE

septiembre 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Los 100 millones de pesos aprobados como ampliación presupuestal por el Congreso de Veracruz a la Fiscalía General del Estado se destinarán a la capacitación de fiscales, policías ministeriales, así como el procesamiento de indicios periciales.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia de procuración de justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien aseveró que el recursos de ampliación del presupuesto para este 2026 están comprometidos.

“Tenemos compromisos, cómo cuáles, tenemos que generar un mayor número de peritos, porque estamos creciendo en un 400 por ciento el número de cateos, eso nos significa toda la operatividad, es decir, gasolina, mayor número de indicios que procesar, como armas”.

Se trata de un trabajo que tienen que realizar los fiscales y servicios periciales, .

Sin embargo, Jiménez Aguirre, sostuvo que se están dando resultados, toda vez que en el mes de agosto se registró una disminución en la incidencia de homicidios.

La Fiscal General aseveró que en los cateos se decomisan principalmente armas, lo que significa que no llegan a formar parte de la comisión de delitos.

“La violencia en general, la droga no llega a los jóvenes, hemos recuperado a menores infantes que han sido sustraídos, en situaciones de riesgo, ejecutar más órdenes de aprehensión, creo que en su momento se transparente el uso de recursos”.

Finalmente, Lisbeth Aurelia Jiménez aseveró que se encuentra completa la plantilla de fiscales, tanto generales, como especializados en Veracruz.