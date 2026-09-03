FGE logra imputación y prisión preventiva contra notario de Catemaco

septiembre 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Por los presuntos delitos de fraude y contra la fe pública, fue imputado el notario público de Catemaco, Fernando “N”, informó la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado.

De acuerdo a la dependencia de procuración de justicia, el federatario fue sujeto a prisión preventiva justificada.

“La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, formuló la imputación, ante la autoridad judicial, en contra de Fernando “N”, quien se desempeña como Notario Público en la ciudad de Catemaco, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y contra la fe pública”.

Fernando “N” fue presentado ante un juez de control de San Andrés Tuxtla, para la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso penal 221/2026.

La investigación señala que los hechos se dieron origen tras la denuncia de un presunta víctima, quien asegura que mediante engaños fue llevada la Notaría Pública del imputado para firmar documentos relacionados con un inmueble de su propiedad, sin que presuntamente le fuera explicado su contenido.

Hay que recordar que hace unas semanas la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre indicó que se lleva a cabo la investigación por el llamado caso del “cartel inmobiliario”, en donde presuntamente están involucrados varios notarios, funcionarios públicos y abogados postulantes.