Autoriza Congreso ampliación presupuestal de 100 mdp para la FGE

septiembre 9, 2026

• Constituirá una inversión estratégica de orden público e interés social que será destinada a resarcir el déficit operativo en las fiscalías regionales y a dignificar la atención ciudadana.

Xalapa, Ver., 09 de septiembre de 2026.- Con 45 votos a favor, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado que autoriza la ampliación presupuestal de 100 millones de pesos (mdp) para la Fiscalía General del Estado (FGE), para el estricto cumplimiento de los fines solicitados.

Durante la segunda sesión del Primer Periodo Ordinario del tercer año de labores, la Mesa Directiva, presidida por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, puso a consideración del Pleno el referido dictamen, que registró también un voto en contra, sin abstenciones, por el cual se adiciona un tercer párrafo al Artículo 21 del Decreto Número 491 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal de 2026.

La Comisión de Hacienda del Estado manifiesta que la solicitud constituye una inversión estratégica de orden público e interés social que será destinada a resarcir el déficit operativo en las fiscalías regionales y a dignificar la atención ciudadana.

“Al robustecer la Dirección General de Servicios Periciales y rehabilitar espacios fundamentales como el Servicio Médico Forense de Álamo, Veracruz, el Estado cumple con su mandato legal, garantiza la certeza jurídica, y fortalece el Estado de Derecho”, añade.

Por otra parte, señala que la ampliación presupuestal se cubrirá con Recursos Fiscales Propios del Ejercicio Fiscal 2026, por lo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) determinó, mediante el análisis de factibilidad financiera correspondiente, la existencia de disponibilidad, sin comprometer el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad financiera del Estado ni el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De igual manera, la Comisión concluye que la ampliación presupuestal reúne los elementos necesarios para su autorización, como lo son: encontrarse sustentada en necesidades institucionales concretas de la FGE de Veracruz; contar con documentación técnica y presupuestaria que respalda su destino; estar vinculada con el fortalecimiento de funciones sustantivas de procuración de justicia y disponer de una fuente de financiamiento cuya viabilidad ha sido determinada por las instancias competentes en materia financiera.

Posicionamientos

La diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, del Grupo Legislativo de Morena, expresó que con esta ampliación se busca robustecer las capacidades operativas y administrativas de la Fiscalía para el beneficio de quienes necesitan sus servicios: personas en alguna situación de vulnerabilidad, que sufrieron un delito, que necesitan el respaldo y la seguridad del Estado.

Agregó que no puede hablarse de transformación en la justicia si no se fortalecen las herramientas de las instituciones que tienen la responsabilidad de asegurarlo, “para que podamos vivir libres de violencia, siendo tratadas y tratados por igual”.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, detalló la solicitud presentada a este Congreso el pasado 21 de agosto por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para ampliar los recursos a la FGE. Subrayó que dicho presupuesto se asignará para capacitación y adiestramiento. “Acompañamos esta ampliación por la procuración de justicia, pero sin apartarse de la disciplina financiera”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez informó el voto a favor y habló de la necesidad de contar con una Fiscalía con capacidad técnica y humana que permita fortalecer las investigaciones y brindar una atención digna a las y los veracruzanos.

En nombre del partido Movimiento Ciudadano (MC), la legisladora María Elena Córdova Molina adelantó su voto a favor y precisó que la FGE ha tenido incrementos presupuestales en los dos últimos ejercicios fiscales, por lo que exhortó a las autoridades a dar resultados y transparentar los recursos asignados.

La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su voto a favor y confió en que los recursos adicionales sean reflejados en la disminución de las estadísticas desfavorables que prevalecen en la entidad. De igual manera, pidió abrir las puertas a las madres buscadoras.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo acompañar el dictamen y señaló que votar a favor no es “un cheque en blanco”, sino un voto de confianza y, por tanto, pidió que los trabajos se realicen de la mejor manera.

A su vez, el diputado Héctor Yunes Landa criticó el proceso legislativo e informó no estar en contra de la ampliación presupuestal al organismo autónomo. Agregó que el dictamen refiere una serie de documentos que nunca fueron de conocimiento público, “por lo tanto, la información resulta insuficiente para garantizar el derecho de los legisladores a contar con los elementos necesarios para emitir un voto razonado e informado”.