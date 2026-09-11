Prevén lluvias y tormentas para Veracruz este viernes

septiembre 11, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes condiciones de lluvia en distintas regiones de Veracruz, debido al ingreso de humedad y a la presencia de sistemas que favorecerán la inestabilidad atmosférica en el estado.

Durante el día se espera ambiente cálido a caluroso en zonas bajas, mientras que en regiones montañosas se mantendrán condiciones más templadas y frescas, además de posibles bancos de niebla durante las primeras horas.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, principalmente durante la tarde y noche.

Estas condiciones podrían ocasionar reducción de visibilidad, encharcamientos y afectaciones en caminos y carreteras.

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones en zonas cercanas a ríos y arroyos, así como en áreas de montaña donde existe posibilidad de deslaves y crecidas de corrientes de agua.