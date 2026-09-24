Foreigner regresa a México para celebrar 50 años de rock

septiembre 23, 2026

Una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock, FOREIGNER, regresa a México tras la extraordinaria respuesta del público y la asistencia de más de 30,000 personas durante su presentación en la Feria Nacional de San Marcos, en mayo pasado.

El éxito de aquella presentación llevó al público mexicano a pedir el regreso de la banda, que ahora se presentará en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Ciudad de México, como parte de la celebración mundial de sus 50 años de trayectoria.

Fundada en Nueva York en 1976 por el legendario guitarrista y compositor Mick Jones, miembro del Songwriters Hall of Fame, FOREIGNER se convirtió rápidamente en una de las bandas más exitosas de la historia del rock. Su extraordinario catálogo incluye clásicos como

“Feels Like The First Time”, “Cold As Ice”, “Double Vision”, “Urgent”, “Juke Box Hero”, “Hot Blooded”, “Waiting For A Girl Like You”, “Head Games” y “I Want To Know What Love Is”, esta es la canción más importante de la banda y su éxito número uno, por lo que definitivamente vale la pena destacar que llegó al primer lugar de las listas de éxitos.

La actual alineación está integrada por Luis Carlos Maldonado en la voz, Jeff Pilson en el bajo, Michael Bluestein en los teclados, Bruce Watson y John Roth en las guitarras, y Chris Frazier en la batería.

La conexión de FOREIGNER con sus seguidores latinoamericanos se ha fortalecido en los últimos años. En 2025, la banda realizó una gira por México y Sudamérica. Como parte de esta conexión con el público mexicano, Luis Carlos Maldonado grabó “Quiero Saber Si Es Amor”, la versión en español de uno de los mayores éxitos de FOREIGNER, junto a la superestrella mexicana Joy Huerta. El tema ha alcanzado 6 millones de reproducciones en YouTube.

Nos llena de entusiasmo regresar a México y tener el privilegio de presentarnos en los recintos más emblemáticos del país, como parte de nuestra gira por México.

Anuncio:

22 de septiembre · 9:00 am

Preventa:

23 y 24 de septiembre · 9:00 am

Venta al Publico

25 de Sept.

Código: URGENT

BOLETOS — TICKETMASTER MÉXICO

BOLETOS VIP – FOREIGNERONLINE.COM

MONTERREY – 27 DE FEBRERO

GNP Seguros – Entradas: ticketmaster.com.mx

GUADALAJARA – 28 DE FEBRERO

Auditorio Telmex – Entradas: ticketmaster.com.mx

PUEBLA – 2 DE MARZO

Auditorio Arema Explanada – Entradas: arema.mx

CIUDAD DE MÉXICO – 3 DE MARZO

Auditorio Nacional – Entradas: ticketmaster.com.mx

QUERÉTARO – 5 DE MARZO

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez – Entradas: arema.mx