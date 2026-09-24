Aprueban en comisiones del Senado minuta de Doble Nacionalidad

septiembre 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera del Senado, aprobaron con la mayoría de los votos de Morena y la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aprobaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer reglas de nacionalidad única para quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y locales.

En términos generales, la propuesta establece que quienes aspiren a: la Presidencia de la República; gubernaturas de los estados; y jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

La iniciativa contempla que una persona que tenga una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.

Las bancadas fijaron postura.

El panista Marko Cortés, advirtió que el PAN no acompañará la iniciativa al considerar que representa una regresión en materia de derechos humanos.

Señaló que la propuesta afecta particularmente a los migrantes mexicanos y recordó que millones de connacionales radican en Estados Unidos, muchos de ellos con doble nacionalidad.

“Aquí hay una regresión a los derechos humanos que trasgrede el artículo número uno de nuestra Constitución. (…) No acompañaremos esta reforma por justicia con los migrantes. (…) En el caso de Acción Nacional hoy no votaremos en contra de los derechos políticos-humanos de los migrantes, de nuestras hermanas y hermanos. Nosotros nos vamos a sostener siempre votando a favor de los migrantes, nosotros no cambiamos por una instrucción presidencial”, señaló.

Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió que la reforma representa un retroceso en los derechos de los mexicanos con otra nacionalidad y puede contravenir tratados internacionales suscritos por México.

Sostuvo que la medida afecta particularmente a comunidades migrantes y a entidades con alta población en Estados Unidos, como Zacatecas, y cuestionó que mientras se reconoce a los migrantes como “héroes” por sus aportaciones al país, hoy se les pretenda limitar derechos políticos.

“Y ustedes me dicen no, no les estoy quitando el derecho, sólo les estoy pidiendo que renuncie a su otra nacionalidad, si quiere ser gobernador o gobernadora, o si quiere ser presidente. Pues entonces le estás quitando un derecho, le estás pidiendo que renuncie a un derecho que ya alcanzó en otro país. (…) El Instituto de Mexicanos en el Exterior nos dice que hay 12 millones de mexicanos que viven en el exterior y cuatro millones de ellos que tienen la doble nacionalidad. Ah, pues sobre de ellos vamos”, declaró.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, anunció el voto en contra de su grupo parlamentario, y cuestionó que el Senado pretenda aprobar en tiempo récord una reforma constitucional, al considerar que el requisito que se busca establecer ya está contemplado en el artículo 32 de la Constitución.

Colosio advirtió además que la propuesta podría afectar a millones de mexicanos nacidos en el extranjero con doble nacionalidad, al confundir ese concepto con el de doble ciudadanía

“A esas personas les estamos diciendo desde la Constitución que su nacionalidad de origen las hace sospechosas de deslealtad, que su grado de mexicanidad está en duda y que la Constitución les debe de tratar como mexicanas y mexicanos de segunda. Eso es lo más absurdo y más antimexicano del mundo.

“Movimiento Ciudadano va a votar en contra, lo hacemos en defensa de los derechos de millones de mexicanas y mexicanos con doble nacionalidad que no representan ninguna amenaza para este país.

Lo hacemos porque un pasaporte adicional no determina la lealtad de nadie y lo hacemos porque creemos que la Constitución debe utilizarse para ampliar derechos, para fortalecer instituciones y para resolver los problemas que la ciudadanía nos pide que atendamos”, sostuvo.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, planteó que la soberanía nacional debe quedar protegida de manera explícita en la Constitución, al considerar que México debe prevenir cualquier escenario que implique injerencia extranjera.

Llamó a incorporar en la Carta Magna las disposiciones necesarias para “curarse de espanto” y blindar al país.

“Proteger desde la Constitución el ejercicio de la soberanía nacional, (…) yo digo, la burra no era arisca, (…) pues de una vez le metemos a la Constitución esta reforma y nos curamos de espanto todos. Y aquellos que andan quisquillosos porque quieren que no, que ya ha quedado claro en el debate, puro rollo, nada más están queriendo hacer narrativas para justificarse, yo no sé ante quién, porque ya los mexicanos no les creen, de a tiro no les creen y si no vean las encuestas. A lo mejor nada más andan queriendo quedar bien con los de afuera, con los que les andan ahí diciendo qué hacer, pero eso es pura presunción”, aseguró.

La restricción estaría dirigida específicamente a quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos contemplados en la reforma.

El texto planteado para el artículo 82 establece que quien ejerza la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

También se contempla prohibir: Utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado; ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera; y acogerse a la protección diplomática de otro país.

La iniciativa señala que disposiciones equivalentes se incorporarían para las gubernaturas mediante el artículo 116 y para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mediante el artículo 122.

En su propuesta enviada al Congreso, la titular del Ejecutivo federal argumentó que existe una zona de interpretación entre los requisitos actuales de los artículos 82, 116 y 122 y lo establecido en el artículo 32 constitucional.

El artículo 32 establece además reglas para determinados cargos que requieren nacionalidad mexicana por nacimiento y señala que éstos se reservan a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.

La iniciativa sostiene que esa redacción ha generado interpretaciones distintas respecto de las personas que ya poseen otra nacionalidad, por lo que plantea establecer expresamente el requisito antes del registro de la candidatura.

El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para los efectos legislativos que correspondan.