Recibe Congreso el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2025

septiembre 22, 2026

Comisión de Vigilancia da entrada al documento presentado por la auditora Delia González Cobos.

• Resultado de la fiscalización superior, el análisis de la Cuenta Pública 2025 registra un probable daño patrimonial por 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos; de los cuales 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos corresponden a 181 municipios.

Xalapa, Ver., 22 de septiembre de 2026.- La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Estado recibió de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), Delia González Cobos, los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2025, con lo que se da cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.

En oficinas del Palacio Legislativo, las diputadas y los diputados Felipe Pineda Barradas, secretario de la Comisión, Bertha Rosalía Ahued Malpica, Liud Herrera Félix, Lucía Begoña Canales Barturen, Citlali Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Ana Rosa Valdés Salazar, Luz Alicia Delfín Rodríguez, Enrique Cambranis Torres, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, Ramón Díaz Ávila, Paul Martínez Marie y José Reveriano Marín Hernández, vocales de la misma, dieron la bienvenida a la auditora, quien entregó el documento que presenta el resultado de la fiscalización superior practicada a las cuentas públicas 2025.

En su mensaje, la auditora González Cobos dijo que la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025 se efectuó de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y con las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado.

Indicó que la fiscalización superior tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas establecidos por cada ente y que para ello se realizaron las auditorías financiera-presupuestal, técnica a la obra pública, de desempeño, de legalidad, de orden social y de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como las evaluaciones de cumplimiento normativo en materia laboral, de adquisiciones, de indicadores y de género, entre otras.

Informó que, resultado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2025, se determinó un probable daño patrimonial por un monto de 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos. De igual forma, destacó que 17 entes estatales registraron un presunto daño por 4 millones 200 mil 401 pesos y que 63 presentaron inconsistencias de carácter administrativo.

Respecto de los entes municipales, la auditora manifestó que 181 municipios presentan irregularidades de presunto daño patrimonial por un importe de 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos, al igual que 14 entidades paramunicipales con un monto de 42 millones 156 mil 725 pesos.

El dictamen que incluirá los resultados pormenorizados será sometido al Pleno de la LXVII Legislatura a más tardar el último día de octubre próximo. El trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por el Orfis seguirá su curso en términos de las leyes aplicables.