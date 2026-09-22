Admite Ricardo Monreal tensiones en alianzas de Morena en Michoacán, Guerrero y Zacatecas

septiembre 21, 2026

El diputado Ricardo Monreal reconoció que existen tensiones dentro de las alianzas de Morena, luego de las diferencias registradas en los procesos de definición de coordinadores estatales rumbo a las elecciones 2027.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal mencionó los casos de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, entidades en las que el Partido del Trabajo (PT) no estuvo de acuerdo con los coordinadores designados.

Ricardo Monreal reconoce diferencias entre Morena y aliados en Michoacán, Guerrero y Zacatecas

Al ser cuestionado directamente sobre si la definición de coordinadores estatales de la 4T han afectado la alianza entre Morena, PT y Partido Verde (PVEM), Ricardo Monreal contestó afirmativamente.

Monreal señaló que la ausencia del PT en los anuncios de los coordinadores en algunos estados, representa una señal de desacuerdo que puede afectar la relación entre los partidos que integran la coalición.

El legislador mencionó específicamente los casos de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, entidades donde, según explicó, representantes del PT no estuvieron presentes durante los anuncios correspondientes.

Ricardo Monreal expresó su preocupación personal por las tensiones y manifestó su deseo de que Morena, PT y Verde continúen trabajando juntos y mantengan una postura de tolerancia, inclusión y diálogo.

“En lo personal, me gustaría que continuáramos todos juntos, que actuáramos con mucha tolerancia, pero también inclusión y que conversábamos con esta fundamental fuerza política que es el PT”.

RICARDO MONREAL, DIPUTADO DE MORENA

El diputado de Morena explicó que todavía quedan siete estados por definir, por lo que consideró que existe tiempo para resolver las tensiones internas que se han presentado durante el proceso.

Monreal insistió en la importancia de mantener unidos a los tres partidos que integran la coalición, de cara a las elecciones 2027 y a la conformación de acuerdos para los comicios estatales.