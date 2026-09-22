IMSS indaga muerte de cinco recién nacidos en Durango

septiembre 21, 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió una investigación clínica y epidemiológica tras confirmarse el fallecimiento de cinco bebés recién nacidos que se encontraban internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, ubicado en la capital duranguense.

En un comunicado, la dependencia sanitaria informó que durante las labores de monitoreo intrahospitalario se detectó la presencia de una bacteria catalogada como sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en la unidad. No obstante, enfatizó que, con los elementos recabados hasta ahora, la sola presencia del microorganismo no explica ni justifica los decesos, por lo que se trabaja en determinar si existe un factor común o causas clínicas particulares en cada paciente.

Para frenar cualquier riesgo de propagación en el área de cuidados críticos, las autoridades hospitalarias desplegaron una serie de medidas preventivas inmediatas:

Restricción de accesos y aislamiento: Se cerró el ingreso a nuevos pacientes a la UCIN y se aisló a los casos en observación.

Sanitización profunda: Se implementaron jornadas exhaustivas de limpieza y desinfección en las instalaciones de la unidad.

Cultivos de seguimiento: El personal médico mantiene la vigilancia activa de contactos y la toma constante de muestras biológicas, las cuales han arrojado resultados negativos en su totalidad.

Sin nuevos casos sospechosos: Al corte del 20 de septiembre, la institución no reportó pacientes adicionales con sintomatología sospechosa.

Aunque el IMSS no especificó las fechas exactas en que ocurrieron los fallecimientos, medios locales reportaron la inconformidad de las familias afectadas, quienes denunciaron falta de claridad e información oportuna por parte del personal médico sobre la bacteria detectada. A las protestas de los padres se sumaron quejas y fotografías compartidas en redes sociales que acusan presuntas deficiencias en las condiciones de higiene del hospital.

Ante la gravedad del caso, el IMSS aseguró que directivos del nivel central se trasladarán a Durango para encabezar y supervisar de forma presencial las indagatorias junto a la delegación estatal. La institución lamentó las defunciones, prometió acompañamiento integral a las familias deudos y reiteró que dará a conocer los avances periciales en coordinación con las autoridades sanitarias conforme existan datos verificados.