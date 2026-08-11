Concacaf entra en guerra con México

agosto 10, 2026

Este lunes, el fútbol internacional sumó un nuevo capítulo al enorme conflicto que rodea a la figura de Gianni Infantino. Concacaf firmó junto con UEFA y AFC una carta abierta en la que, una vez más, cuestiona con dureza la conducción del presidente de la FIFA y reclama explicaciones por el intento de vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados.

La carta lleva las firmas de Víctor Montagliani, presidente de Concacaf; Aleksander Čeferin, titular de UEFA; y Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC, además de los secretarios generales de las tres confederaciones.

El conflicto nació a partir de un proyecto impulsado desde FIFA para desprenderse del 20% de los derechos comerciales vinculados al Mundial a cambio de unos 4.200 millones de dólares, el cual debió ser retirado después del inmenso grado de rechazo que generó a nivel global.

“El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar —ni de exigir— poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros. Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, señala uno de los pasajes más fuertes del comunicado.

Las confederaciones rechazaron la explicación que FIFA dio sobre los errores cometidos durante el proceso que desató la crisis (donde se había limitado a reconocer “problemas de comunicación”). “Una propuesta impulsada con plazos ajustados, sin una consulta significativa y presentada antes de que las federaciones miembro pudieran revisarla adecuadamente no es producto de un descuido, sino de una estrategia diseñada para limitar el escrutinio”, sostiene la carta.

“Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio, no solo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir”, disparan los firmantes.

El pasado 6 de agosto, cuando varias asociaciones empezaban a tomar posición, la Federación Mexicana de Fútbol salió públicamente en respaldo de Infantino.

Desde la cúpula del fútbol en México sostuvieron que cualquier discusión sobre la presidencia debe darse dentro de los mecanismos institucionales de FIFA y aseguró que “respalda el liderazgo del Presidente Infantino” para continuar con el desarrollo del fútbol.

Cuatro días después, Victor Montagliani puso la firma de Concacaf en un documento que cuestiona la forma de conducir de Infantino, mientras la FMF mantiene su respaldo público al dirigente suizo. Así, México y su propia confederación quedaron en lados enfrentados de la guerra intestina que sacude a FIFA.

Por si fuera poco, Montagliani aparece como uno de los dirigentes que podrían intentar disputarle a Infantino la presidencia de FIFA en las próximas elecciones. Si finalmente decide competir, la FMF estaría respaldando a Infantino mientras el máximo dirigente de su propia confederación se posiciona como uno de sus aspirantes a verdugo.

Datos clave

Concacaf se sumó a UEFA y AFC en una carta que acusa a la conducción de FIFA de romper la confianza del fútbol mundial.

México había respaldado públicamente a Gianni Infantino, por lo que la FMF y su propia confederación quedaron en posiciones enfrentadas.

Víctor Montagliani aparece como un posible rival de Infantino rumbo a las elecciones de FIFA de 2027.