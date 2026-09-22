Pepe Yunes reaparece

septiembre 22, 2026



Casual que en pleno lunes, llegaron desde muy temprano a Xalapa montados en autobuses de servicio privado, pobladores de 15 comunidades de Altotonga y Jalacingo, a exigir la intervención de la Conagua por un pozo agrícola que según ellos, está afectando el suministro de agua de sus comunidades, los manifestantes señalan que el problema involucra pozos ubicados en Santa Ana, municipio de Jalacingo, y que el agua se utiliza para riego, además cuestionan los permisos y un amparo que permitió continuar con la explotación.

El centro de la ciudad cerrado, desquició el tráfico de toda la ciudad y fue en la rueda de prensa de los lunes, que la gobernadora Rocío Nahle, señaló enfática que a los quejosos se les habría atendido ya, hasta en 4 ocasiones y que según la información que ella recibió, el aprovechamiento estaría relacionado con familiares directos del eterno aspirante y candidato, José Francisco Yunes Zorrilla, además aclaró que pidió a la Conagua, revisar nuevamente el asunto y determinar si el pozo, está siendo utilizado conforme a su concesión.

Ya encarrerada doña Rocío, advirtió que habría pedido a la Comisión Nacional del Agua, que se haga una revisión exhaustiva y que en el caso de que la Famiglia estuviera cobrando por el uso del agua, se diera pie al inicio del retiro de la concesión.

Horas más tarde, el eterno candidato a cualquier puesto y nacido en Perote, publicó en sus redes sociales un comunicado en donde negó cualquier vínculo con el citado pozo e incluso muy machito como es él, retó a la gobernadora con una frase lapidaria, en donde dijo que quien acusa públicamente, también debe conducirse con transparencia ¡Ámonos recio! Con el presunto caballero de la política.

Peroooooooo, siempre hay un pero, un par de horas mas tarde, el reportero experto en transparencia y manejo de datos Jair García, publicó en sus redes sociales los títulos y permisos de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, es decir los títulos de concesión de agua por parte de la Conagua otorgados a familiares y políticos cercanos a José Francisco Yunes Zorrilla, entregados justo antes del 2018, los años dorados del priismo ¡Bien padre todo!

En fin, que si cuando gobernó el PRI Pepito jamás ganó ninguna gubernatura, imagínate ahora lector, lectora querida, el pobre señor Yunes Zorrilla, no va a ganar ni en la kermés de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.

Cosas de la vida y menudencias

De Mérida a Ensenada y doña Chío como si nada, pues el despliegue por los 61 hospitales de Veracruz, ya dejó una radiografía directa de la red de salud en 11 unidades visitadas entre jueves, viernes y sábado, la constante ha sido clara: sí hay medicamentos e insumos y buena parte de los problemas detectados se encuentra en la operación administrativa, la distribución y los mecanismos de control.

De plano doña Rocío decidido revisar personalmente infraestructura, abasto y necesidades del personal de los servicios de salud, escuchando de primera mano a médicos, directivos y trabajadores para identificar soluciones, redistribuir apoyos entre hospitales y establecer sistemas homologados que permitan mantener un surtimiento adecuado.

Ayer en la rueda de prensa y luego del Tato muy Teto, me dio el feeling de que el niño Vega, está mucho muy inmerso en el Desarrollo Económico y en una de esas, el candidato a la diputación resulta ser Ernesto Pérez Astorga…

Así las cosas y nos leemos mañana.