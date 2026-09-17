Iniciarán campaña contra el sarampión en Xalapa

septiembre 17, 2026

Ariadna García.- En Xalapa se iniciará con una campaña intensiva contra el sarampión tras el brote registrado en el Centro Estatal de Cancerología «Dr. Miguel Dorantes Mesa», anunció la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos.

«Tenemos también ahorita va a iniciar una campaña fuerte contra el sarampión», dijo.

Explicó que estas medidas irán acompañadas de acciones de prevención.

«Hace un rato hablamos por teléfono con la gobernadora, ahorita hay una reunión con la directora de Salud, vamos a hacer una campaña intensiva de vacunación y también de prevención», señaló en la Jornada del Día del Pueblo.

Los tres síntomas principales de esta enfermedad son el escurrimiento nasal, fiebre y erupción, explicó la edil al pedir acudir al médico cuando se tenga la sospecha del padecimiento.

Y es que aunque dijo que la situación está controlada, se debe mantener la vigilancia.

«Si alguien tiene conocimiento o algún síntoma, reportelo de inmediato. No ha salido el brote, pero hay un círculo de personal de Servicios de Salud que están cerca de algunas de las personas que tienen la enfermedad».

Hasta el 14 se septiembre, Veracruz registra un total de 81 casos confirmados de sarampión acumulados de 2025 a 2026, de acuerdo con los datos del Informe diario de sarampión de la Secretaría de Salud federal.