Pirotecnia está prohibida en Xalapa; reforzarán vigilancia durante fiestas patrias

septiembre 12, 2026

Ariadna GarcíaXalapa, Ver.La pirotecnia está prohibida en Xalapa, por lo que durante las fiestas patrias se reforzará la coordinación con Protección Civil para evitar su comercialización y uso dado que incrementa en esta temporada, advirtió el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Fernando Arana Watty.

El funcionario señaló que, aunque algunos productos pirotécnicos continúan vendiéndose de manera clandestina, la población debe tomar conciencia sobre los efectos que generan en el entorno, los vecinos y los animales.

“Recordar que en Xalapa está prohibida la pirotecnia. Ese es un tema que debemos como población entender y comprender”, afirmó.

Expuso que la venta de estos productos no se limita a septiembre, pues durante todo el año se comercializan artículos conocidos como “brujitas”, que también son considerados pirotecnia.

“Queremos coordinación porque en esta época se incrementa la venta, pero realmente en todo el año se vende mucho lo que le llaman las brujitas, que pues quieran o no sigue siendo pirotecnia”, señaló.

Arana Watty informó que recientemente una tienda fue clausurada por comercializar pirotecnia. El establecimiento recibió una multa y, posteriormente, su responsable se comprometió a no reincidir.

“Una tienda se clausuró por ese motivo, pagó una multa por el hecho y ya se comprometió a no volverlo a hacer”, explicó.