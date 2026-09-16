Decenas de xalapeños presenciaron desfile cívico-militar en Xalapa

septiembre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con la participación coordinada de efectivos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad pública, brigadas de protección civil y agrupaciones civiles, se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorativo por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional en el centro de la capital veracruzana, reportando un saldo blanco al término de las actividades.

El recorrido duró 40 minutos por las céntricas calles de la ciudad, iniciando a las nueve de la mañana, y fue presenciado por familias xalapeñas y autoridades de los tres niveles de gobierno, siendo la gobernadora Rocío Nahle García quien encabezara el evento.

Al finalizar, el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Francisco Tapia Cuenca, comandante del 63 Batallón de Infantería de la 26 Zona Militar, rindió el parte oficial a la mandataria estatal, confirmando que la jornada transcurrió sin incidentes.

En el despliegue operativo del Ejército Mexicano marcharon una bandera de guerra, un jefe, 13 oficiales, 347 elementos de tropa, 27 conscriptos, 30 soldados del Servicio Militar Nacional, cuatro binomios caninos, 24 vehículos y una embarcación.

Por parte de la Secretaría de Marina participaron un jefe, 13 oficiales, 164 elementos de clases y marinería, cuatro caninos y 11 vehículos; mientras que la Guardia Nacional integró cinco oficiales, 151 elementos de tropa y 17 unidades operativas.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado sumó 174 elementos, 12 vehículos, nueve motocicletas, 25 caballos, 12 caninos y una embarcación.

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal marchó con 18 elementos, 10 vehículos y tres motocicletas; en tanto, la Secretaría de Protección Civil desplegó 100 integrantes y cuatro unidades de apoyo.

Entre la sociedad civil, destacó el Pentathlón Deportivo Militarizado con el contingente más numeroso de 450 participantes, tres vehículos y 12 motocicletas, además de 30 integrantes de la Asociación de Charros de Xalapa.