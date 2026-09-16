Confirma Fiscalía tres detenidos por muerte de menor en Xalapa

septiembre 16, 2026

Redacción/Xalapa. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de tres personas, identificadas como Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, como presuntas responsables de los delitos de homicidio doloso calificado y hechos relacionados con la desaparición de un menor de edad en Xalapa.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, las detenciones se realizaron en flagrancia durante las diligencias de investigación relacionadas con el caso, luego de que el menor fuera localizado sin vida el pasado 15 de septiembre, en un domicilio de la colonia Benito Juárez.

La Fiscalía informó que los tres detenidos serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial, por lo que será el proceso judicial el que establezca las responsabilidades correspondientes.