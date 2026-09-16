Mueren dos por brote de sarampión en Centro de Cancerología veracruzano

septiembre 16, 2026

La Secretaría de Salud confirmó un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Xalapa, Veracruz, con 16 casos confirmados y dos pendientes de resultado al corte del 15 de septiembre a las 08:00 horas.

De los casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de paciente. Entre los afectados se han registrado dos defunciones: una paciente de 10 años que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin, y un paciente de 22 años cuyo dictamen está previsto para el 17 de septiembre.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), desplegó este martes 15 de septiembre una brigada a Xalapa para profundizar la investigación del brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión.

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Las autoridades mantienen la búsqueda activa de casos, el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica para detectar oportunamente cualquier nuevo caso.

Hasta el día de hoy, se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de los cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz, entidad que cuenta con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población de Xalapa a mantener sus vacunas al día como medida fundamental para proteger la salud y contribuir al bienestar de quienes los rodean, especialmente de niñas, niños y personas que viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones.