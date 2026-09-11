Vigilan árboles en Xalapa para prevenir riesgos a la población

septiembre 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa mantiene vigilancia permanente sobre los árboles de la ciudad con el objetivo de identificar aquellos que pudieran representar un riesgo para la población y determinar las acciones necesarias para su atención.

El regidor noveno e integrante de la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, Alejandro Cano Hernández, explicó que con la evaluación se determina si requiere poda, reducción, mantenimiento o, en su caso, retiro.

Explicó que las decisiones se toman con base en dictámenes técnicos que permiten conocer las condiciones en que se encuentra cada ejemplar.

“El dictamen se hace según las condiciones, si se arrojan indicadores de que es un árbol que necesita ser retirado entonces se hace todo el trámite de inmediato para derribarlo lo antes posible y si no se hace un estudio cada tres o seis meses”, señaló.

El edil destacó que para estas evaluaciones el Ayuntamiento continúa utilizando el tomógrafo sónico adquirido en 2024, herramienta que permite conocer las condiciones internas de los árboles, así como de sus raíces y anclaje.

“Con ese se le hace a todo lo que es el árbol, las raíces, cómo se encuentra, cómo está anclado; es con el que se ha estado precisamente trabajando y se han estado haciendo los dictámenes”, explicó.

Cano Hernández detalló que tan solo durante julio se recibieron 206 solicitudes ciudadanas relacionadas con la atención de árboles.

En ese mismo periodo se realizaron 19 dictámenes técnicos, 33 podas de seguridad, 86 reducciones de árboles y 99 mantenimientos.

“Precisamente en julio, que es el último reporte que tenemos, se hicieron alrededor de 19 dictámenes técnicos, precisamente para ver el tema de los estados en que se encuentran ciertos árboles para que no puedan afectar a la ciudadanía”, añadió.