Incidentes menores durante el Grito de Independencia en Xalapa: alcaldesa

Incidentes menores durante el Grito de Independencia en Xalapa: alcaldesa

septiembre 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.Durante la celebración del Grito de Independencia en Xalapa se registraron únicamente incidentes menores, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos, quien destacó la coordinación entre las corporaciones de seguridad y Protección Civil.

La presidenta municipal señaló que algunas personas presentaron malestares, ataques de ansiedad o se sintieron mal debido a la concentración de personas.

“Transcurrió la fiesta con tranquilidad, saldo, pues, incidentes menores, gente que se sintió mal estando ahí, algún ataque de ansiedad o algún malestar por la multitud”, explicó.

De acuerdo con la alcaldesa, se estima que alrededor de 30 mil personas acudieron a la celebración en el centro de la ciudad.

Griego Ceballos destacó que el Ayuntamiento desplegó a más de 120 personas de Protección Civil y de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las fuerzas de seguridad del estado.

“Fue una muy buena coordinación, un excelente evento, no pasó a mayores ningún incidente y transcurrió en calma”, afirmó.

La alcaldesa agregó que el operativo de seguridad y Protección Civil también se mantiene activo para el desfile del 16 de septiembre.