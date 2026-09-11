Diputado responde a empresarios por extorsiones: pide denunciar ante la Fiscalía

septiembre 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Ante los casos de extorsión telefónica que afectan al sector empresarial y a las familias en Xalapa, el diputado local Diego Castañeda Aburto, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Veracruz, pidió a las víctimas presentar las denuncias correspondientes para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda investigar y dar con los responsables.

La petición ocurre luego de que el presidente de Coparmex Xalapa, Arturo Blanco, señalara que la extorsión es uno de los delitos que más afecta al sector empresarial y a las familias en la capital, particularmente mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes recurren a amenazas y herramientas tecnológicas para engañar a sus víctimas.

De acuerdo con Blanco, alrededor del 35 por ciento de los casos de extorsión telefónica tienen como objetivo obtener un cobro o depósito, mientras que el resto corresponde a otros mecanismos utilizados por los delincuentes. Afirmó que es difícil poder denunciar ante la FGE.

Ante este escenario, Castañeda Aburto llamó a empresarios y ciudadanos que sean víctimas o tengan conocimiento de estos hechos a acudir ante la Fiscalía, incluso si consideran que no cuentan con los medios suficientes para hacerlo.

“Lo ideal es que hagan la denuncia. No importa que no tengan tal vez los medios, que acudan a la Fiscalía, que confíen en la Fiscalía, que se haga la denuncia, y así la Fiscalía va a poder proceder y tratar de indagar y llegar a quienes sean los responsables”, señaló.

El legislador consideró que la denuncia es la principal vía para que la autoridad competente pueda intervenir en este tipo de delitos y conocer los mecanismos utilizados por los responsables.

Respecto a las llamadas de extorsión que presuntamente pueden originarse desde centros penitenciarios, Castañeda Aburto señaló que también existen acciones preventivas para evitar que la población sea víctima de estos mecanismos.

Mencionó las campañas de información y prevención que realizan las autoridades para advertir a la ciudadanía sobre qué información no debe proporcionar, qué llamadas o mensajes no debe contestar y los riesgos de abrir enlaces que llegan a los teléfonos celulares.

“Vamos a tratar de informar más a la población para tener precaución, entre todos cuidarnos, y cuando se den estos casos, lo primordial es que se denuncie”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia también fue cuestionado sobre la ausencia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, en declaraciones públicas recientes relacionadas con hechos de violencia, frente a la participación de la gobernadora Rocío Nahle García.

Castañeda Aburto defendió el trabajo del funcionario y aseguró que su ausencia en actos públicos no significa que haya dejado de atender sus responsabilidades.

“Sí está haciendo un buen trabajo y, bueno, él está precisamente, si no lo ven en actos públicos, es porque él está haciendo su trabajo. Confiamos en él”, afirmó.