Se implementa cerco sanitario contra sarampión, tras brote en el CECAN: Nahle

septiembre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que se diera a conocer por parte de la Secretaría de Salud Federal un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), con 16 casos confirmados y dos fallecimientos, la gobernadora Rocío Nahle García indicó que se estableció un cerco sanitario para evitar la propagación de esta enfermedad en la capital del estado.

En entrevista, Nahle García informó que desde hace una semana se le dio a conocer a la autoridad federal la presencia de casos de sarampión entre personal sanitario que labora en el hospital.

“Vino la Secretaría de Salud Federal a revisar, tener una reunión con ellos, revisar el protocolo y dar las observaciones y líneas a seguir, lo importante aquí es que es a trabajadores de salud”, dijo.

En ese sentido, señaló que se iniciará una campaña de vacunación masiva en la ciudad de Xalapa, por lo que se cuenta con más de 250 mil dosis disponibles, además de que se mantendrá el cerco sanitario en las familias de personas contagiadas.

Hizo un llamado a la población que no cuenta con la vacuna contra el sarampión acudir a su centro de salud para la aplicación y atender las medidas de prevención, como el lavado de manos y el uso de cubrebocas.

“Es el único hospital, por eso nos interesa hacer el cerco, no hay afectaciones en los tratamientos para los pacientes, pero las autoridades de Salud dejaron establecido el protocolo, que bueno que vinieron, ampliaron las medidas, creo que una persona se quedó en Xalapa es un tema que se debe atender”.

Hay que recordar que la Secretaría de Salud informó el martes que se registró un brote de sarampión al interior del CECAN, con 16 casos confirmados, 12 de personal del nosocomio, 3 pacientes y un familiar de pacientes, además de dos fallecimientos, una menor de 10 años y una joven de 22, ambos pacientes con tratamiento contra el cáncer.