Presuntos responsables del caso Daniel Maximiliano serán presentados ante juez de control

septiembre 16, 2026

*Fueron detenidos en flagrancia el padrastro del menor, la madre y la hermana del padrastro

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Este mismo miércoles serán puestos a disposición de un juez de control los presuntos responsables de la desaparición y homicidio de un menor de cuatro años, Daniel Maximiliano, ocurrido en Xalapa, informó la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En entrevista, la encargada de la procuración de justicia en el estado detalló que se trata de tres personas detenidas en flagrancia, el padrastro del menor, Gilberto “N”, la madre del padrastro, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, hermana del padrastro.

“Serán puestos a disposición del juez de control en las próximas horas, quienes probablemente incurrieron en hechos delictivos como la privación de la vida del menor y por supuesto, inicialmente, su desaparición”.

Si bien, reconoció que todavía no se conoce el móvil de estos hechos, se sabe que se dio en un contexto de consumo de sustancias ilícitas.

La Fiscal General recordó que se realizaron tres cateos en busca del menor, así como actos de investigación que llevaron a la localización del cuerpo sin vida del pequeño que había sido reportado como desaparecido e pasado domingo 13 de septiembre.

“No podría dar más detalles porque apenas vamos a judicializar y no quisiera entorpecer la audiencia inicial”, explicó.

Se investiga caso del alcalde de Coahuitlán

En otro orden de ideas, Lisbeth Jiménez se refirió al tema del caso del alcalde de Coahuitlán, quien es señalado de realizar disparos en una fiesta patronal, lesionando a 4 personas, en donde dijo se integra la carpeta de investigación.

“Tiene que ser citado para declarar en relación a lo acontecido, en un momento dado ya veremos que sucede, no les puedo decir si voy a pedir el desafuero, porque apenas estamos en la carpeta de investigación, porque ya lo citamos”, concluyó.