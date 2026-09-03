Instituto Tecnológico de Xalapa registra una deserción escolar de entre 20 y 30 por ciento

septiembre 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Sidney René Toledo Martínez informó que se espera contar este ciclo escolar 2026-2027 con una matrícula de más de 6 mil 500 alumnos y alumnas, aunque reconoció que se tiene una tasa de abandono de entre el 20 y 30 por ciento.

Tras su participación en la Guardia de Honor en el Monumento al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, por el aniversario de la Lucha de Independencia, indicó que la deserción escolar representa uno de los principales retos para el Instituto.

En ese sentido, señaló que se da seguimiento a los alumnos que no se reincorporan para identificar las razones por las que interrumpen su formación

Toledo Martínez destacó que entre las causas de abandono escolar se encuentran problemas económicos, situaciones familiares, embarazos y otros más.

“El tema de deserción es un trabajo que se tiene que fortalecer en el Tecnológico de Xalapa. Estamos todavía en el promedio nacional, que es de un 20 a un 30 por ciento de deserción. Es un fenómeno que se presenta y, desde luego, estamos trabajando con estrategias para el tema de la deserción”.

Asimismo, aseguró que la gratuidad de los estudios tecnológicos en Veracruz permite atender a una de las causas relacionadas con el abandono.

“Sí tenemos identificado, porque se les habla a cada uno de los estudiantes que no se reincorpora, tenemos el estadístico completo. Y bueno, hay desde la parte económica, que era una parte que ahorita se está abatiendo con la gratuidad; la parte de problemas también familiares, que en muchas ocasiones es la que ocasiona, embarazos, diferentes problemas”.

El director explicó que el porcentaje de abandono adquiere relevancia por el tamaño de la matrícula que actualmente tiene el plantel. Para este ciclo escolar se alcanzaron 2 mil 300 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que la matrícula actual es de 6 mil 300 alumnos.

La institución proyecta llegar a 6 mil 500 estudiantes en octubre, cuando concluya el periodo de inscripciones. Con una matrícula de ese tamaño, una deserción de 20 por ciento representa alrededor de mil 200 estudiantes.

“Definitivamente tenemos una captación importante, pero si hablamos de un 20 por ciento de una matrícula de 6 mil 500 estudiantes, estamos hablando de mil 200 estudiantes. Entonces, sí es necesario abatir esa deserción, porque como institución a nosotros nos pega en la parte de la matrícula que tenemos”.